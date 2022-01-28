"Deu Praia": curta as delícias de Pontal do Ipiranga, em Linhares

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O "Deu Praia" de "HZ" chega a Pontal do Ipiranga, em Linhares. A orla que leva o nome do balneário é uma das mais agitadas do Litoral Norte do Espírito Santo. Cerca de 186 quilômetros separam a capital Vitória do mar linharense. O destino é um dos mais procurados no verão por turistas que vão em busca de infraestrutura e lazer.

Para chegar à praia de Pontal, basta pegar a BR-101 até o Centro de Linhares, entrando em seguida na ES-358 em direção ao balneário. Entre os atrativos, está o Rio Ipiranga, que corta o município e desemboca na região de Barra Seca. Na orla, a enorme faixa de areia com 25 quilômetros de extensão impressiona os visitantes que vão pela primeira vez.

Praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Fernando Madeira

A praia conta com quiosques, banheiros, duchas, lixeiras e posto guarda-vidas. Inclusive, é bom ficar atento ao horário das marés. No período da tarde, o mar costuma ficar mais "bravo", sendo preciso redobrar a atenção. Então, a dica é planejar para curtir o local pela manhã, principalmente para quem vai acompanhado por crianças.