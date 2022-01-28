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Verão 2022

"Deu Praia": curta as delícias de Pontal do Ipiranga, em Linhares

Cerca de 186 quilômetros separam a orla linharense de Vitória. O destino é um dos mais procurados no verão por turistas em busca de infraestrutura e lazer
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 09:09

O "Deu Praia" de "HZ" chega a Pontal do Ipiranga, em Linhares. A orla que leva o nome do balneário é uma das mais agitadas do Litoral Norte do Espírito Santo. Cerca de 186 quilômetros separam a capital Vitória do mar linharense. O destino é um dos mais procurados no verão por turistas que vão em busca de infraestrutura e lazer.
Para chegar à praia de Pontal, basta pegar a BR-101 até o Centro de Linhares, entrando em seguida na ES-358 em direção ao balneário. Entre os atrativos, está o Rio Ipiranga, que corta o município e desemboca na região de Barra Seca. Na orla, a enorme faixa de areia com 25 quilômetros de extensão impressiona os visitantes que vão pela primeira vez.
Praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares
Praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Fernando Madeira
A praia conta com quiosques, banheiros, duchas, lixeiras e posto guarda-vidas. Inclusive, é bom ficar atento ao horário das marés. No período da tarde, o mar costuma ficar mais "bravo", sendo preciso redobrar a atenção. Então, a dica é planejar para curtir o local pela manhã, principalmente para quem vai acompanhado por crianças.
Também há opções de pousadas e hotéis pela região e é tranquilo achar um estacionamento pela orla. E se bater a fome, um dos pratos tradicionais da praia é o "Camarisca", uma junção de camarão, batata frita e isca de pescadinha. A porção serve quatro pessoas e custa em média R$ 90. Agora, é só fazer as malas e pegar a estrada rumo a Pontal do Ipiranga. 

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