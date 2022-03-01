Praias e trilhas: explore as belezas ao redor do Morro do Moreno, em Vila Velha

Engana-se quem pensa que subir o Morro do Moreno é o único atrativo da região. Apesar de ser um dos pontos altos - literalmente - do passeio, outros cantos ao redor do monumento são de tirar o fôlego. Localizado no final da Praia da Costa, em Vila Velha, o local conta com várias praias charmosas e trilhas capazes de impressionar.

A primeira parada é a Praia Secreta, que, na verdade, não é tão secreta assim. Atualmente, a costa é bastante frequentada por turistas e moradores, que vão em busca de águas claras e maré mansa. Ideal para relaxar e curtir com os amigos ou em família.

Não muito longe da praia Secreta fica a praia do Ribeiro, uma das vistas mais encantadoras de Vila Velha. Não é comum banhistas frequentarem o local, pois muitos pescadores utilizam a região para ancorar seus barcos. Andando um pouco, é possível encontrar outra costa belíssima: a Praia do Bananal.

Vista de drone do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Bananal virou um xodó para muita gente. A pequena faixa de areia aos pés do Morro do Moreno é um charme. Inclusive, muitas pessoas costumam praticar esportes aquáticos, como stand up paddle, pedalinho e caiaque.

"Por ser uma praia tranquila e um pouquinho mais afastada, por mais que sejam apenas cinco minutos da Praia da Costa, as pessoas se sentem menos 'invadidas'. É uma praia muito boa para crianças e famílias, pois não tem ondas, sendo bem rasa", diz o carioca Eduardo Feuermann.

O Morro do Moreno é uma área de conservação com cerca de 600 mil metros quadrados preservados. E conviver em harmonia com a natureza é uma regra na região. A fauna e a flora presentes são traços de uma das paisagens mais bonitas do Espírito Santo.

Outro ponto indispensável do passeio é o Mirante Azul, criado por Marcos Paraíso. "O Morro do Moreno é um paraíso, só que a vista é muito mais linda. Moro aqui há algum tempo e tenho esse privilégio de contemplá-la todos os dias", detalha.

Praia do Ribeiro, em Vila Velha Crédito: Bernardo Bracony

Também ali, uma pedra se transformou em um dos locais mais bonitos para contemplar o pôr do sol. Perto de pousadas e restaurantes, a infraestrutura ligada à natureza se transforma em um passeio perfeito para quem busca conforto. Agora, só falta você conhecer e registrar os momentos incríveis dessa viagem.

"Você tem a própria coloração do dia, aquele azul com o rosa, bem ao estilo da nossa bandeira. Isso cria um cenário fotogênico. Não tem como vir e não registrar o momento", afirmou o fotógrafo Júlio Teixeira.

Pôr do sol no Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Júlio Teixeira