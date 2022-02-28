Produção de vinho é destaque em Marechal Floriano, região serrana do ES

A fim de se deliciar com um bom vinho capixaba? Saiba que a região Serrana do Espírito Santo é referência na produção da bebida. Entre os lugares de destaque, está Victor Hugo, distrito de Marechal Floriano, que compõe a rota das principais vinícolas da região. São diversos vinhos produzidos com uvas de vários tipos para encantar o turista que aprecia a bebida.

O produtor Sereno Rubert diz que os capixabas são grandes consumidores de vinho a nível nacional. “É comprovado que o capixaba é o segundo maior consumidor de vinho per capita do Brasil, só perdendo para o Rio Grande do Sul", diz o empresário.

Produção de vinho em Marechal Floriano Crédito: Carlos Palito

A vinícola Gardin Rubert, localizada do Km 71 da BR 262, de propriedade de Rubert, planta oito tipos diferentes de uvas. Segundo o empresário, a variedade da fruta reflete no resultado da qualidade final do vinho. Há uvas comuns, chamadas americanas, e híbridas, que oferecem um padrão superior do produto.

“Nós temos uvas boas, mas de variedades mais comuns. Elas são chamadas de uvas americanas, que são mais resistentes. Temos também as uvas híbridas, que se adaptam bem e dão ao vinho um padrão um pouco acima”, conta.

Sereno é descendentes de italianos e desde criança costumava acompanhar o pai na produção caseira da bebida. “Todo imigrante traz essa cultura do vinho. Meu pai fazia a bebida para consumo próprio, apenas para a família”, revelou.

PISA DA UVA

Apesar de quase não ser o mais utilizado, um dos métodos mais antigos e eficazes de se fazer vinho é a tradicional "pisa da uva". O nome traduz literalmente o procedimento, no qual a fruta é colocada em bacias e esmagada através de pisadas. O produtor diz que ele e o irmão carregam boas memórias da 'pisa' na infância.

“Meu pai me colocava a gente para esmagar. Isso acaba marcando no consciente e tenho boas memórias dessa época”, contou Sereno. Apesar do método parecer anti-higiênico, é utilizado um sanitizante antes de começar a pisar na fruta. Além disso, a fermentação, que é o próximo passo, extermina insetos e bactérias que possam estar presentes no recipiente.

Produção de vinho em Marechal Floriano Crédito: Carlos Palito

Algumas vinícolas no exterior ainda mantém a técnica para esmagar a uva. Segundo o empresário, a explicação para o sucesso da pisa é o fato de geralmente extrair mais cor e aromas. Entretanto, nos tempos atuais, a maior parte dos produtores utilizam máquinas com a mesma função para conseguir dar conta da demanda.

A prensagem da uva é a etapa inicial na produção do vinho. Uma vez esmagada, o próximo passo é a fermentação, que acontece em um tanque por sete dias. Nesse período, um instrumento chamado refratômetro ajuda a controlar o nível de açúcar e álcool.

TOUR

Além de circular pelos parreirais, os visitantes da vinícola ainda podem conhecer uma adega subterrânea, que é projetada para ter uma boa altura e ausência de claridade. A experiência imersiva é um dos pontos altos do passeio pelo empreendimento de Sereno.

O tour conta ainda com uma parte deliciosa, a degustação. A apreciação da bebida é explorada de forma leve e cultural pelos turistas. Cabe ressaltar que, para ter a experiência com a "pisa da uva", é preciso agendar com antecedência. Os demais visitantes podem fazer a visita de quarta a domingo, das 10h às 17h.

Produção de vinho em Marechal Floriano Crédito: Carlos Palito

HOSPEDAGEM

E para a vivência ficar ainda melhor, dá para se hospedar ao lado da vinícola. Cabanas - que levam os nomes das uvas - foram instaladas para quem quiser continuar explorando o mundo dos vinhos com conforto e em contato com a natureza.

O turista Wesley Bastos decidiu ir junto com o filho Bernardo passar um dia em uma das cabanas. "Achei um momento legal para a gente criar memórias de pai e filho. Decidimos aproveitar o lugar e o momento, nos permitindo uma recordação", complementa.