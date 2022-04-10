Em Vitória

Festival de Palhaçaria Capixaba acontece na Semana Santa

O "Moqueca de Palhaço" vai reunir mais de 10 grupos de rua em Vitória. O evento acontece entre os dias 10 e 17 de abril
Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 08:00

Festival de Palhaçaria Capixaba
O evento reunirá grupos de rua, dos palcos ou do circo Crédito: Divulgação Festival de Palhaçaria Capixaba
O 3º Festival de Palhaçaria Capixaba acontece em Vitória entre os dias 10 e 17 de abril. O evento chamado "Moqueca de Palhaço", que vai reunir mais de 10 grupos de rua, dos palcos ou do circo, terá oficinas, roda de conversa, espetáculos, cortejo de rua e festa.
A iniciativa é do Lacarta Circo Teatro com apoio da Secult-ES através dos editais do Funcultura, que articulam o evento em parceria com os comerciantes locais e participação de vários grupos e palhaços, desde aqueles que trabalham no teatro de rua até os que participam de circos de lona. Entre os objetivos do festival está propiciar esse encontro entre vários artistas que habitam o território capixaba para fortalecer o intercâmbio cultural e também as reivindicações da categoria.
Segundo Amora Gasparini, uma das organizadoras, a Moqueca de Palhaço busca contribuir tanto para a formação de público, atraindo a população para assistir espetáculos e se aproximar da linguagem da palhaçaria, como para a formação dos próprios palhaços, sejam eles iniciantes ou experientes, já que não basta colocar um nariz vermelho, a construção do palhaço de cada um é um processo longo e complexo.
"O palhaço é a voz do povo dentro da política e das discussões sociais. É diferente quando se chama a atenção das pessoas de forma mais leve, tirando sarro, falando do que está acontecendo na nossa sociedade. Há uma distância muito curta entre palhaço e público, conseguem falar sobre coisas muito íntimas, profundas, que as pessoas não conseguiriam conversar com ninguém", diz.

OFICINAS

A abertura no domingo será com uma roda de conversa sobre a história do circo-teatro no Brasil e mostra de filmes capixabas que utilizam a linguagem do circo e do palhaço. As oficinas que acontecem nos dias seguintes terão como temas: Saberes do Congo; Comicidade Física; Figurino e Indumetária do(a) Palhaço(a); e Caminhos do Palhaço, essa com o convidado mais que especial Rodrigo Robleño – MG que já atuou no Cirque du Soleil.
Além das oficinas, ao decorrer da semana também terá rodas de conversa temáticas e espetáculos virtuais, com atividades presenciais e remotas para alcançar um maior número de espectadores. Na noite de sexta-feira, a Rua Sete de Setembro receberá a apresentação do Gala 7, um cabaré de gala para adultos. O próprio uso da palavra cabaré, que por vezes é entendida de forma pejorativa, é vista como um nome a ser desmistificado, já que em essência significa um variété, espetáculo com diversos números curtos.
O evento reunirá grupos de rua, dos palcos ou do circo Crédito: Divulgação Festival de Palhaçaria Capixaba
Acontecem também o Cortejo Capixaba regidos pelo mestre Renato Santos, do Viramundo – Grupo de Congo da capital e o espetáculo ‘Viralata – O Palhaço tá Solto!’ do artista convidado Rodrigo Robleño. No domingo acontecem o espetáculo ‘Era Solo que me Faltava’ e a Festa ‘LAR - Latino América Resiste!’, que contará com músicos do Brasil, Chile, Argentina e Venezuela.

PROGRAMAÇÃO

  • Domingo (10/04)
  • 14h: Abertura – online (www.youtube.com/lacartacircoteatro) - gratuito
  • 15h: Roda de Conversa – O Circo Teatro Benjamim de Oliveira e a Teatralidade Circense no Brasil (www.youtube.com/lacartacircoteatro) - gratuito
  • 18h: Espetáculo – Dose Dupla (www.youtube.com/lacartacircoteatro) - gratuito

  • Segunda-feira (11/04)
  • 09h: Oficina – Saberes do Congo (gratuito)
  • 15h: Oficina – Comicidade Física (gratuito)
  • 19h: Exibição de Filmes - Cine Clown (gratuito)

  • Terça-feira (12/04)
  • 09h: Oficina – Saberes do Congo (gratuito)
  • 15h: Oficina – Comicidade Física (gratuito)
  • 19h: Roda de Conversa – A Cultura Bantu no ES (gratuito)

  • Quarta-feira (13/04)
  • 9h: Oficina – Caminhos do Palhaço (gratuito)
  • 15h: Oficina – Figurino e Indumentária do(a) Palhaço(a) (gratuito)
  • 20h: Espetáculo – Lacarta’s Cabaret (pelo canal de youtube: www.youtube.com/lacartacircoteatro ) - gratuito

  • Quinta-feira (14/04)
  • 9h: Oficina – Caminhos do Palhaço (gratuito)
  • 15h: Oficina – Figurino e Indumentária do(a) Palhaço(a) (gratuito)
  • 19h: Roda de Conversa – A Palhaçaria no Brasil e no Mundo (gratuito)

  • Sexta-feira (15/04)
  • 9h: Oficina – Caminhos do Palhaço (gratuito)
  • 20h: Espetáculo – Cabaret Gala7 (gratuito)

  • Sábado (16/04)
  • 11h: Espetáculo –Cortejo Clownpixaba (gratuito)
  • 12h: Intervenção – Transvê Poesias (gratuito)
  • 20h: Espetáculo –Era Solo que me Faltava (gratuito)

  • Domingo (17/04)
  • 11h: Espetáculo – Viralata – O Palhaço tá Solto! (gratuito)
  • 16h: Festa de Encerramento: L.A.R. - Latino América Resiste (gratuito)

LOCAIS

  • Cine Clown: Casa Flor – Rua Gama Rosa, 239, Centro, Vitória.
  • Oficinas: Espaço Cultural Lacarta Circo Teatro – Rua Uruguay, 147, Centro, Vitória.
  • Rodas de Conversa: Espaço Cultural Lacarta Circo Teatro – Rua Uruguay, 147, Centro, Vitória.
  • Gala 7: Rua Sete de Setembro, S/N, Centro, Vitória.
  • Cortejo Clownpixaba: Rua Sete de Setembro, S/N, Centro, Vitória.
  • Transvê Poesias: Praça Costa Pereira, S/N, Centro, Vitória.
  • Viralata – O Palhaço tá Solto!: Rua Sete de Setembro, S/N, Centro, Vitória.
  • Era Solo que me Faltava!: Rua Sete de Setembro, S/N, Centro, Vitória.
  • LAR – Latino América Resiste!: Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 143, Centro, Vitória.

Veja Também

Casa da Cultura de Colatina reabre após reforma de R$ 70 mil

"Tocou, Pocou": Érika Nasser, Izar e as novidades do trap capixaba

Palácio Sônia Cabral: ópera e tributo ao 'Rei' na programação de abril

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

