Camerata Sesi apresenta espetáculo de Páscoa em Vitória e Vila Velha

A Camerata Sesi apresenta "Jesus Cristo! Vida, Morte e Ressurreição" na Grande Vitória Crédito: Vine Kava

O clima de Páscoa vai ditar o ritmo do espetáculo "Jesus Cristo! Vida, Morte e Ressurreição", que está sendo apresentado pela Orquestra Camerata Sesi neste mês de abril em alguns pontos da Grande Vitória. Após passar por Cariacica, a apresentação será encenada neste domingo (17), às 19h, na Catedral Metropolitana de Vitória, com presença do Padre Renato Criste.

Vila Velha recebe o concerto em 27 de abril, desta vez com participação de Padre Anderson Gomes, com evento acontecendo no mesmo horário, na Igreja Perpétuo Socorro. As duas apresentações são gratuitas.

No palco, a Camerata Sesi apresenta músicas religiosas que personificam a cultura, costumes, guerras e escravidão da região onde Cristo nasceu, mais precisamente Belém, pequena área da Cisjordânia, território palestino ocupado há quase meio século por Israel.

Serão quarenta minutos de espetáculo com faixas que remetem à vida, morte e ressurreição, como "Jesus Alegria dos Homens", "Alleluia", "Ave Maria", "Pai Nosso" e "I Know that my Redeemer Liveth", entre outras.

De acordo com o gerente de Cultura do Sesi ES, Samuel Seibert, o objetivo é comemorar a Páscoa. "Além disso, queremos homenagear a história de fé, de esperança e de emoção, relatados em momentos mais significativos da vida de Jesus, desde sua entrada em Jerusalém até a sua morte e ressurreição", indica.

"JESUS CRISTO, VIDA, MORTE E RESSUREIÇÃO"