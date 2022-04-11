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Ovos de Páscoa 2022: veja lançamentos, recheios, brindes e mais

HZ fez uma seleção de nove tipos de ovos de Páscoa. São produtos de marcas capixabas e nacionais, com preços que partem de R$ 11,99 e chegam a R$ 123
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 09:00

Ovos de Páscoa Kopenhagen
A Kopenhagen lança diversas novidades para a data Crédito: Divulgação Kopenhagen
Ao leite, branco, amargo, com pistache ou avelãs... Hum, quem consegue resistir ao chocolate? Com a Páscoa chegando, lojas e corredores dos supermercados já estão extremamente tentadores, com ovos de chocolate que não acabam mais.
Marcas capixabas também investem em novidades para a data. A Espírito Cacau trouxe uma coleção de ovos feitos com seus chocolates de origem 44% ao Leite e de 61% a 70% Cacau, sem glúten e lactose com recheios cremosos feitos com vários tipos de amêndoas. Entre as novidades da Le Chocolatier, está o trufado de pistache com chocolate vegano meio amargo. As grandes marcas também trazem diversos lançamentos. Já os preços da nossa seleção são a partir de R$ 11,99 e tem pra todos os bolsos. Confira. 
Ovos de Páscoa
Uma seleção de ovos de Páscoa para curtir da data Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Ovo B&W Pistache, da Kopenhagen. Ovo metade chocolate ao leite, metade chocolate branco com pistache, que acompanha ovinhos do mesmo sabor. Preço: R$ 114,90

  2. Ovo Turma da Mônica D'elicce, na Americanas. Ovo de chocolate ao leite. Vem com uma maleta de brinquedo. Preço: R$ 59,99

  3. Nestlé Surpresa Magia. Ovo branco com adição de cristais de morango. Vem com confeitos de chocolate coloridos e com game interativo temático de um jardim encantado das fadas. Preço: R$ 39,99

  4. Lacta Oreo.  União do tradicional chocolate ao leite com um recheio cremoso de biscoito Oreo. Preço: R$ 11,99

  5. Talento Dark 50% Cacau - Caramelo Salgado, da Garoto. Ovo de chocolate 50% Cacau com adição de caramelo salgado. Vem com 1 mini tablete Talento Dark 50%. Preço: R$ 49,99

  6. Ovo de Páscoa Trufado, da Espírito Cacau. Ovo produzido com  chocolate 70% cacau e recheio de creme de avelã. Preço R$ 99,00

  7. Ovo laCreme Ao Leite, da Cacau Show. Ovo e trufas de chocolate ao leite laCreme. Preço: R$ 64,90

  8. Ovo de Alfajor, da Havanna. Ovo de chocolate ao leite recheado de Dulce de Leche e Alfajor de chocolate com cobertura de chocolate amargo. R$ 123,00

  9. Ovo da Le Chocolatier. Ovo trufado de pistache com chocolate vegano meio amargo. Preço: R$ 89,90

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