Ovos de Páscoa 2022: veja lançamentos, recheios, brindes e mais

Ao leite, branco, amargo, com pistache ou avelãs... Hum, quem consegue resistir ao chocolate? Com a Páscoa chegando, lojas e corredores dos supermercados já estão extremamente tentadores, com ovos de chocolate que não acabam mais.
Marcas capixabas também investem em novidades para a data. A Espírito Cacau trouxe uma coleção de ovos feitos com seus chocolates de origem 44% ao Leite e de 61% a 70% Cacau, sem glúten e lactose com recheios cremosos feitos com vários tipos de amêndoas. Entre as novidades da Le Chocolatier, está o trufado de pistache com chocolate vegano meio amargo. As grandes marcas também trazem diversos lançamentos. Já os preços da nossa seleção são a partir de R$ 11,99 e tem pra todos os bolsos. Confira.
- Ovo B&W Pistache, da Kopenhagen. Ovo metade chocolate ao leite, metade chocolate branco com pistache, que acompanha ovinhos do mesmo sabor. Preço: R$ 114,90
- Ovo Turma da Mônica D'elicce, na Americanas. Ovo de chocolate ao leite. Vem com uma maleta de brinquedo. Preço: R$ 59,99
- Nestlé Surpresa Magia. Ovo branco com adição de cristais de morango. Vem com confeitos de chocolate coloridos e com game interativo temático de um jardim encantado das fadas. Preço: R$ 39,99
- Lacta Oreo. União do tradicional chocolate ao leite com um recheio cremoso de biscoito Oreo. Preço: R$ 11,99
- Talento Dark 50% Cacau - Caramelo Salgado, da Garoto. Ovo de chocolate 50% Cacau com adição de caramelo salgado. Vem com 1 mini tablete Talento Dark 50%. Preço: R$ 49,99
- Ovo de Páscoa Trufado, da Espírito Cacau. Ovo produzido com chocolate 70% cacau e recheio de creme de avelã. Preço R$ 99,00
- Ovo laCreme Ao Leite, da Cacau Show. Ovo e trufas de chocolate ao leite laCreme. Preço: R$ 64,90
- Ovo de Alfajor, da Havanna. Ovo de chocolate ao leite recheado de Dulce de Leche e Alfajor de chocolate com cobertura de chocolate amargo. R$ 123,00
- Ovo da Le Chocolatier. Ovo trufado de pistache com chocolate vegano meio amargo. Preço: R$ 89,90