Ovos de Páscoa 2022: veja lançamentos, recheios, brindes e mais

Ao leite, branco, amargo, com pistache ou avelãs... Hum, quem consegue resistir ao chocolate? Com a Páscoa chegando, lojas e corredores dos supermercados já estão extremamente tentadores, com ovos de chocolate que não acabam mais.

Marcas capixabas também investem em novidades para a data. A Espírito Cacau trouxe uma coleção de ovos feitos com seus chocolates de origem 44% ao Leite e de 61% a 70% Cacau, sem glúten e lactose com recheios cremosos feitos com vários tipos de amêndoas. Entre as novidades da Le Chocolatier, está o trufado de pistache com chocolate vegano meio amargo. As grandes marcas também trazem diversos lançamentos. Já os preços da nossa seleção são a partir de R$ 11,99 e tem pra todos os bolsos. Confira.