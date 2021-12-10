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Em 2022

Rodeio é confirmado em Alegre com shows de Amado Batista e Fernando e Sorocaba

Evento acontecerá no feriado de Tiradentes de 2022 e conta ainda com shows de Gabriel Gava e Renato Teixeira entre as atrações nacionais. Ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (10)
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 13:59

Fernando & Sorocaba, Amado Batista e Gabriel Gava estão entre as atrações nacionais do festival
Fernando & Sorocaba, Amado Batista e Gabriel Gava estão entre as atrações nacionais do festival Crédito: Reprodução | Internet
Alegre voltará a ter a movimentação de turistas causadas por um grande festival. Seis anos sem o Festival de Alegre, a cidade receberá o Alegre Rodeio Festival, nos dias 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 de abril, no feriado de Tiradentes, no Parque de Exposições Geraldo Santos. As conversas iniciaram em agosto deste ano e agora a confirmação chega juntamente com a lista de atrações. 

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Amado Batista, Fernando e Sorocaba, Renato Teixeira e Gabriel Gava são os primeiros nomes divulgados pela organização. No dia 21 de abril, acontece o "Encontro de Gerações" entre Renato Teixeira e Gabriel Gava. No dia 22 de abril, é a vez de Amado Batista subir ao palco. Já no sábado, dia 23 de abril, Fernando & Sorocaba levam seus hits a Alegre.
As atrações ainda não foram divulgadas. Segundo a organização, o dia 20 terá uma atração local e o dia 24 (domingo) terá uma atração a ser definida. Por sinal, o último dia foi batizado de "Dia da Família", em que parte da renda será destinada para a Casa de Caridade São José, em Alegre.

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RODEIO

As tradições da festa do peão também estão confirmadas no Alegre Rodeio Festival. Além da etapa nacional de rodeio completa e eleição da Rainha do Rodeio, haverá a queima do alho: nome dado à tradição da culinária típica das comitivas de peões de boiadeiro. O cardápio é composto de arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e churrasco. A comida é feita em fogão improvisado, bem próximo ao chão.
A venda de ingressos começa na noite desta sexta-feira (10 de dezembro) no site www.lebillet.com.br. A organização exigirá apresentação de comprovante de vacinação com esquema vacinal completo.

SERVIÇO

ALEGRE RODEIO FESTIVAL
  • Quando: de 20 a 24 de abril
  • Onde: Parque De Exposições, na Vila Reis, em Alegre   
  • Venda de ingresso: www.lebillet.com.br a partir de 10 de dezembro
  • Valor de ingressos individuais: R$ 180 inteira, R$ 90 meia entrada solidária.
  • Valor do passaporte para 3 dias:  R$ 480 inteira, R$ 240 meia solidária. 
  • Entrada solidária: é necessário apresentar 1kg de alimento não perecível.

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