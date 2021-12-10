Rodeio é confirmado em Alegre com shows de Amado Batista e Fernando e Sorocaba

Alegre voltará a ter a movimentação de turistas causadas por um grande festival. Seis anos sem o Festival de Alegre, a cidade receberá o Alegre Rodeio Festival, nos dias 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 de abril, no feriado de Tiradentes, no Parque de Exposições Geraldo Santos. As conversas iniciaram em agosto deste ano e agora a confirmação chega juntamente com a lista de atrações.
Amado Batista, Fernando e Sorocaba, Renato Teixeira e Gabriel Gava são os primeiros nomes divulgados pela organização. No dia 21 de abril, acontece o "Encontro de Gerações" entre Renato Teixeira e Gabriel Gava. No dia 22 de abril, é a vez de Amado Batista subir ao palco. Já no sábado, dia 23 de abril, Fernando & Sorocaba levam seus hits a Alegre.
As atrações ainda não foram divulgadas. Segundo a organização, o dia 20 terá uma atração local e o dia 24 (domingo) terá uma atração a ser definida. Por sinal, o último dia foi batizado de "Dia da Família", em que parte da renda será destinada para a Casa de Caridade São José, em Alegre.
RODEIO
As tradições da festa do peão também estão confirmadas no Alegre Rodeio Festival. Além da etapa nacional de rodeio completa e eleição da Rainha do Rodeio, haverá a queima do alho: nome dado à tradição da culinária típica das comitivas de peões de boiadeiro. O cardápio é composto de arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e churrasco. A comida é feita em fogão improvisado, bem próximo ao chão.
A venda de ingressos começa na noite desta sexta-feira (10 de dezembro) no site www.lebillet.com.br. A organização exigirá apresentação de comprovante de vacinação com esquema vacinal completo.
SERVIÇO
ALEGRE RODEIO FESTIVAL
- Quando: de 20 a 24 de abril
- Onde: Parque De Exposições, na Vila Reis, em Alegre
- Venda de ingresso: www.lebillet.com.br a partir de 10 de dezembro
- Valor de ingressos individuais: R$ 180 inteira, R$ 90 meia entrada solidária.
- Valor do passaporte para 3 dias: R$ 480 inteira, R$ 240 meia solidária.
- Entrada solidária: é necessário apresentar 1kg de alimento não perecível.