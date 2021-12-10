Rodeio é confirmado em Alegre com shows de Amado Batista e Fernando e Sorocaba

Fernando & Sorocaba, Amado Batista e Gabriel Gava estão entre as atrações nacionais do festival Crédito: Reprodução | Internet

Amado Batista, Fernando e Sorocaba, Renato Teixeira e Gabriel Gava são os primeiros nomes divulgados pela organização. No dia 21 de abril, acontece o "Encontro de Gerações" entre Renato Teixeira e Gabriel Gava. No dia 22 de abril, é a vez de Amado Batista subir ao palco. Já no sábado, dia 23 de abril, Fernando & Sorocaba levam seus hits a Alegre.

As atrações ainda não foram divulgadas. Segundo a organização, o dia 20 terá uma atração local e o dia 24 (domingo) terá uma atração a ser definida. Por sinal, o último dia foi batizado de "Dia da Família", em que parte da renda será destinada para a Casa de Caridade São José, em Alegre.

RODEIO

As tradições da festa do peão também estão confirmadas no Alegre Rodeio Festival. Além da etapa nacional de rodeio completa e eleição da Rainha do Rodeio, haverá a queima do alho: nome dado à tradição da culinária típica das comitivas de peões de boiadeiro. O cardápio é composto de arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e churrasco. A comida é feita em fogão improvisado, bem próximo ao chão.

A venda de ingressos começa na noite desta sexta-feira (10 de dezembro) no site www.lebillet.com.br . A organização exigirá apresentação de comprovante de vacinação com esquema vacinal completo.

SERVIÇO