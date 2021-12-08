Pokar Festival: organização garante segunda edição em 2022

Pokar Festival encheu o Kléber Andrade, em Cariacica, no último dia 4 de dezembro de 2021 Crédito: Marcella Neitzel

Após encher o Kleber Andrade no último sábado (4), o Pokar Festival garante mais uma edição em 2022. A informação foi passada ao HZ pela organização, que tem a intenção de fazer pesquisas para saber quais atrações vão preencher o line-up do ano que vem.

"Com certeza teremos. O festival veio pra ficar e fazer parte do calendário oficial de eventos. Podemos fazer pesquisas de atrações preferidas do público, várias ações", diz Luciana Reginatto, uma das organizadoras.

O evento em 2021 teve 16 atrações, como nomes como Matheus Fernandes, Dennis Dj, Tayrone, Alemão do Forró e Barões da Pisadinha. A organização comemora a realização do festival que, mesmo com esforço próprio e poucos patrocinadores, gerou mais de mil vagas de emprego diretas e indiretas durante sua produção.

"Que no próximo ano, as empresas capixabas nos procurem para patrocínios, tornando mais atraente para o produtor, pois as despesas são altíssimas. O empresário de show hoje está sozinho e faz com recursos próprios. Talvez, o marketing empresarial capixaba não acordou para esse nicho promissor depois da retomada", destaca Luciana.

Apresentação de Dennis DJ, no Pokar Festival Crédito: Marcella Neitzel

1ª EDIÇÃO

A primeira edição do evento levou milhares de pessoas ao estádio Kléber Andrade, em Cariacica, para curtir 16 shows. As atrações mais comemoradas pelo público foram Dennis DJ e Barões da Pisadinha. O evento contou até com presença do filho do presidente Jair Bolsonaro.

Renan Bolsonaro chegou com o cantor Luiz Lemos e estava no lounge da organização Matrix Music Hall. Ele aproveitou para ir até o backstage fazer foto com os cantores do Barões da Pisadinha, Rodrigo e Felipe.