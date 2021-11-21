Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Com música em clima de retomada, Pokar Festival anuncia todas as atrações
Festa

Com música em clima de retomada, Pokar Festival anuncia todas as atrações

Festival com Barões da Pisadinha e Dennis DJ anuncia mais 11 atrações locais. Além disso, a produção lançou uma música tema e deu detalhes sobre a segurança do evento
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 08:00

Dennis DJ
Dennis DJ é uma das atrações do Pokar Festival Crédito: Eduardo Carvalho/Divulgação
Faltando menos de 20 dias para acontecer, o Pokar Festival anuncia as demais atrações que vão compor o seu line-up. Primeiro grande festival na retomada de eventos no Espírito Santo, o Pokar vai levar 16 atrações ao estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no dia 4 de dezembro.
Os já anunciados Barões da Pisadinha, Dennis DJ, Tayrone, Matheus Fernandes e Alemão do Forró se juntam aos seguintes nomes: Luiz Lemos, Breno & Bernardo, Comichão, Léo Lima, Alan Venturim, Testinha, Marcus Rauta, Mika Lahhas, Jenifer, Dj Fabrício V e DJ Thiago Crei.
"É gratificante demais participar de um festival deste tamanho. Entrei no mercado musical tem menos de 2 anos e já dividir o palco com grandes nomes da música secular é uma experiência única", comemora Thiago Crei. 
"Meu estilo musical é totalmente diferente do que vai rolar lá, até porque toco música eletrônica e prometo fazer uma apresentação bem diferente, com direito a um robô de 3 metros de altura para incrementar a apresentação junto com uma chuva de fogos", adianta o DJ de Vila Velha.
Inclusive, o festival lança uma música tema, enaltecendo todo o clima de retomada dos eventos. "Felicidade Sem Final" foi composta por Breno Fiorin, Renan Di Castro, Jales neto, Allan Vieira e Vitin Nunes. Na letra, a emoção do reencontro e a vontade de viver e curtir.
"Vai começar tudo de novo / ooo Cada segundo é precioso, demais / Quero viver e me entregar, amar / Sem medo de olhar pra trás", diz trecho da canção.
Música "Felicidade sem final", tema do Pokar Festival

SEGURANÇA

O Pokar Festival será todo monitorado por câmeras, que é um dos itens previstos no contrato com o estádio e além do monitoramento. Os produtores prometem segurança privada, que contará com o apoio da Polícia Militar.

SERVIÇO

  • POKAR FESTIVAL
  • Quando: 4 de dezembro (sábado), a partir das 17h
  • Onde: no estádio Kleber Andrade - R. Padre Anchieta, 2 - Rio Branco, Cariacica - ES
  • Atrações: Dennis Dj; Os Barões Da Pisadinha; Matheus Fernandes; Tayrone; Alemão Do Forró; Luiz Lemos, Breno & Bernardo, Comichão, Léo Lima, Alan Venturim, Testinha, Marcus Rauta, Mika Lahhas, Jenifer, Dj Fabrício V e DJ Thiago Crei.
  • Classificação: 16 anos - menores somente com ordem judicial.

  • Ingressos:
  • Arquibancada Gritaa R$50,00 (meia) - 1º lote.
  • Arquibancada Bora pro Rock R$50,00 (meia) 1º lote.
  • Área VIP É Massa R$90,00 (meia) - 3º lote
  • FrontStage Pokar R$140,00 (meia) - 1º lote
  • Lounges: aguarde infos
  • Pontos de vendas: Pelo site lebillet.com.br ou nas lojas Indus no Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Moxuara, Campo Grande, Laranjeiras e Glória.

  • Informações: (27) 3336-4776 - de segunda a sexta, das 9h às 12h30 e 13h30 às 18h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados