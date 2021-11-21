Com música em clima de retomada, Pokar Festival anuncia todas as atrações

Faltando menos de 20 dias para acontecer, o Pokar Festival anuncia as demais atrações que vão compor o seu line-up. Primeiro grande festival na retomada de eventos no Espírito Santo, o Pokar vai levar 16 atrações ao estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no dia 4 de dezembro.
Os já anunciados Barões da Pisadinha, Dennis DJ, Tayrone, Matheus Fernandes e Alemão do Forró se juntam aos seguintes nomes: Luiz Lemos, Breno & Bernardo, Comichão, Léo Lima, Alan Venturim, Testinha, Marcus Rauta, Mika Lahhas, Jenifer, Dj Fabrício V e DJ Thiago Crei.
"É gratificante demais participar de um festival deste tamanho. Entrei no mercado musical tem menos de 2 anos e já dividir o palco com grandes nomes da música secular é uma experiência única", comemora Thiago Crei.
"Meu estilo musical é totalmente diferente do que vai rolar lá, até porque toco música eletrônica e prometo fazer uma apresentação bem diferente, com direito a um robô de 3 metros de altura para incrementar a apresentação junto com uma chuva de fogos", adianta o DJ de Vila Velha.
Inclusive, o festival lança uma música tema, enaltecendo todo o clima de retomada dos eventos. "Felicidade Sem Final" foi composta por Breno Fiorin, Renan Di Castro, Jales neto, Allan Vieira e Vitin Nunes. Na letra, a emoção do reencontro e a vontade de viver e curtir.
"Vai começar tudo de novo / ooo Cada segundo é precioso, demais / Quero viver e me entregar, amar / Sem medo de olhar pra trás", diz trecho da canção.
Música "Felicidade sem final", tema do Pokar Festival
SEGURANÇA
O Pokar Festival será todo monitorado por câmeras, que é um dos itens previstos no contrato com o estádio e além do monitoramento. Os produtores prometem segurança privada, que contará com o apoio da Polícia Militar.
SERVIÇO
- POKAR FESTIVAL
- Quando: 4 de dezembro (sábado), a partir das 17h
- Onde: no estádio Kleber Andrade - R. Padre Anchieta, 2 - Rio Branco, Cariacica - ES
- Atrações: Dennis Dj; Os Barões Da Pisadinha; Matheus Fernandes; Tayrone; Alemão Do Forró; Luiz Lemos, Breno & Bernardo, Comichão, Léo Lima, Alan Venturim, Testinha, Marcus Rauta, Mika Lahhas, Jenifer, Dj Fabrício V e DJ Thiago Crei.
- Classificação: 16 anos - menores somente com ordem judicial.
- Ingressos:
- Arquibancada Gritaa R$50,00 (meia) - 1º lote.
- Arquibancada Bora pro Rock R$50,00 (meia) 1º lote.
- Área VIP É Massa R$90,00 (meia) - 3º lote
- FrontStage Pokar R$140,00 (meia) - 1º lote
- Lounges: aguarde infos
- Pontos de vendas: Pelo site lebillet.com.br ou nas lojas Indus no Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Moxuara, Campo Grande, Laranjeiras e Glória.
- Informações: (27) 3336-4776 - de segunda a sexta, das 9h às 12h30 e 13h30 às 18h.