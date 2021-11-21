Com música em clima de retomada, Pokar Festival anuncia todas as atrações

Dennis DJ é uma das atrações do Pokar Festival Crédito: Eduardo Carvalho/Divulgação

Faltando menos de 20 dias para acontecer, o Pokar Festival anuncia as demais atrações que vão compor o seu line-up. Primeiro grande festival na retomada de eventos no Espírito Santo, o Pokar vai levar 16 atrações ao estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no dia 4 de dezembro.

Os já anunciados Barões da Pisadinha, Dennis DJ, Tayrone, Matheus Fernandes e Alemão do Forró se juntam aos seguintes nomes: Luiz Lemos, Breno & Bernardo, Comichão, Léo Lima, Alan Venturim, Testinha, Marcus Rauta, Mika Lahhas, Jenifer, Dj Fabrício V e DJ Thiago Crei.

"É gratificante demais participar de um festival deste tamanho. Entrei no mercado musical tem menos de 2 anos e já dividir o palco com grandes nomes da música secular é uma experiência única", comemora Thiago Crei.

"Meu estilo musical é totalmente diferente do que vai rolar lá, até porque toco música eletrônica e prometo fazer uma apresentação bem diferente, com direito a um robô de 3 metros de altura para incrementar a apresentação junto com uma chuva de fogos", adianta o DJ de Vila Velha.

Inclusive, o festival lança uma música tema, enaltecendo todo o clima de retomada dos eventos. "Felicidade Sem Final" foi composta por Breno Fiorin, Renan Di Castro, Jales neto, Allan Vieira e Vitin Nunes. Na letra, a emoção do reencontro e a vontade de viver e curtir.

"Vai começar tudo de novo / ooo Cada segundo é precioso, demais / Quero viver e me entregar, amar / Sem medo de olhar pra trás", diz trecho da canção.

Your browser does not support the audio element. Música "Felicidade sem final", tema do Pokar Festival

SEGURANÇA

O Pokar Festival será todo monitorado por câmeras, que é um dos itens previstos no contrato com o estádio e além do monitoramento. Os produtores prometem segurança privada, que contará com o apoio da Polícia Militar.

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