Visita

Renan Bolsonaro, filho do presidente, curte fim de semana em Vitória

Filho número 04 de Jair Bolsonaro compartilhou nas redes sociais vídeos e fotos em Vitória, com direito a show privado em apartamento na orla de Camburi
Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2021 às 19:06

Renan Bolsonaro vai a show do Barões da Pisadinha em Cariacica
Jair Renan Bolsonaro, filho número 04 do presidente Jair Bolsonaro (PL), está novamente em terras capixabas. Em suas redes sociais, ele compartilhou vídeos e fotos em Vitória.
Na noite de sexta-feira (3), o filho de Bolsonaro postou um vídeo na varanda de um apartamento na Praia de Camburi. Ele assistia a um show privado do cantor Luiz Lemos, que aparece no story tocando e cantando um trecho da música "Telefone Mudo". Confira:
Já neste sábado (4), Jair Renan compartilhou uma foto em seu perfil curtindo o dia ensolarado próximo ao mar da capital capixaba.
Na manhã deste domingo (5), ele publicou uma foto junto com os Barões da Pisadinha. A banda, formada por Rodrigo Barão e Felipe Barão, apresentou-se no Pokar Festival, ocorrido na noite de sábado, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. 
No ano passado, o 04 também esteve em Vitória e ficou hospedado em um hotel de luxo na Praia do Canto.
Com 23 anos, Jair Renan é o único dos filhos homens de Bolsonaro que não atua na política. 
Renan Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

INVESTIGAÇÃO

Renan foi alvo de denúncia de Ministério Público Federal (MPF) por suspeitas de que ele atua para abrir as portas do governo federal para empresários.
Como A Gazeta mostrou, a investigação inclui um empresário capixaba, que teria dado um carro elétrico de presente para o filho do presidente. Após isso, Bolsonaro recebeu o empresário no Palácio no Planalto.

