Renan Bolsonaro, filho do presidente, curte fim de semana em Vitória

Jair Renan Bolsonaro, filho número 04 do presidente Jair Bolsonaro (PL), está novamente em terras capixabas. Em suas redes sociais, ele compartilhou vídeos e fotos em Vitória.
Na noite de sexta-feira (3), o filho de Bolsonaro postou um vídeo na varanda de um apartamento na Praia de Camburi. Ele assistia a um show privado do cantor Luiz Lemos, que aparece no story tocando e cantando um trecho da música "Telefone Mudo". Confira:
Já neste sábado (4), Jair Renan compartilhou uma foto em seu perfil curtindo o dia ensolarado próximo ao mar da capital capixaba.
Na manhã deste domingo (5), ele publicou uma foto junto com os Barões da Pisadinha. A banda, formada por Rodrigo Barão e Felipe Barão, apresentou-se no Pokar Festival, ocorrido na noite de sábado, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.
Com 23 anos, Jair Renan é o único dos filhos homens de Bolsonaro que não atua na política.
INVESTIGAÇÃO
Renan foi alvo de denúncia de Ministério Público Federal (MPF) por suspeitas de que ele atua para abrir as portas do governo federal para empresários.
Como A Gazeta mostrou, a investigação inclui um empresário capixaba, que teria dado um carro elétrico de presente para o filho do presidente. Após isso, Bolsonaro recebeu o empresário no Palácio no Planalto.