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Leonel Ximenes

Renan Bolsonaro, filho zero quatro do presidente, chega de surpresa a Vitória

Filho do presidente foi visto entrando, de bermudas e com a camiseta da seleção brasileira, num hotel de luxo na Praia do Canto

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 19:28

Públicado em 

26 set 2020 às 19:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jair Bolsonaro com Renan em solenidade oficial
Jair Bolsonaro com Renan em solenidade oficial Crédito: Divulgação
O fim de semana  está movimentado de uma forma pouco comum em Vitória. É que Renan Bolsonaro, o filho zero quatro do presidente da República, chegou de surpresa a um hotel de luxo na Praia do Canto, protegido por um discreto aparato de segurança neste sábado (26). O movimento atraiu curiosos para o local. Por volta das 18h15, Renan foi visto entrando no hotel de bermudas e com a camisa branca da seleção brasileira. 
Em frente ao Sheraton Hotel, dois veículos da cor preta faziam a segurança do filho do presidente. Por volta das 18h30, vários carros modelo esportivo saíram das proximidades do hotel com rumo ignorado. Às 19h, a movimentação em frente ao estabelecimento havia cessado.  Fonte da coluna afirma que Renan veio ao Estado conhecer negócios de um grupo de empresas de operação de crédito e seguros para todo o mercado nacional, uma das atividades de interesse profissional de zero quatro.
Um leitor da coluna que passou no início da noite em frente ao hotel perguntou a um segurança o motivo da movimentação e o homem informou que o aparato foi montado por causa da presença do zero quatro.
A visita foi tão discreta que, segundo a coluna apurou, nem autoridades  das Polícias Civil e Militar foram acionadas para dar suporte a Renan Bolsonaro.
Os carros pretos que estavam dando suporte a Renan Bolsonaro
Os carros pretos que deram suporte a Renan Bolsonaro Crédito: Foto do leitor
Menos conhecido entre os irmãos Bolsonaro, Zero Quatro, mesmo assim, tem mais de 250 mil seguidores no Instagram. Ele mudou-se do Rio de Janeiro para Brasília e tem usado o prestígio conferido pelo nome para ganhar produtos promovendo marcas famosas nas suas redes sociais. Ternos, bermudas e suplementos, entre outros produtos, estão na lista do jovem.

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Na capital federal ele resolveu empreender. No final de agosto, reuniu-se com o secretário de Cultura, Mário Frias, para tratar de eventos de competições de jogos eletrônicos no Brasil. O estudante, de 22 anos, está apostando no ramo de entretenimento digital para ganhar dinheiro.
Numa entrevista concedida em frente ao Palácio da Alvorada, em maio passado, o presidente Bolsonaro chegou a dizer que Renan namorou "metade do condomínio" em que a família morava, na Barra da Tijuca, no Rio. O comentário do presidente era uma "explicação" sobre a possível relação de Renan com a filha do policial aposentado Ronnie Lessa, acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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