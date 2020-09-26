Renan Bolsonaro, filho zero quatro do presidente, chega de surpresa a Vitória

Jair Bolsonaro com Renan em solenidade oficial Crédito: Divulgação

O fim de semana está movimentado de uma forma pouco comum em Vitória. É que Renan Bolsonaro, o filho zero quatro do presidente da República , chegou de surpresa a um hotel de luxo na Praia do Canto, protegido por um discreto aparato de segurança neste sábado (26). O movimento atraiu curiosos para o local. Por volta das 18h15, Renan foi visto entrando no hotel de bermudas e com a camisa branca da seleção brasileira.

Em frente ao Sheraton Hotel, dois veículos da cor preta faziam a segurança do filho do presidente. Por volta das 18h30, vários carros modelo esportivo saíram das proximidades do hotel com rumo ignorado. Às 19h, a movimentação em frente ao estabelecimento havia cessado. Fonte da coluna afirma que Renan veio ao Estado conhecer negócios de um grupo de empresas de operação de crédito e seguros para todo o mercado nacional, uma das atividades de interesse profissional de zero quatro.

Um leitor da coluna que passou no início da noite em frente ao hotel perguntou a um segurança o motivo da movimentação e o homem informou que o aparato foi montado por causa da presença do zero quatro.

A visita foi tão discreta que, segundo a coluna apurou, nem autoridades das Polícias Civil e Militar foram acionadas para dar suporte a Renan Bolsonaro.

Os carros pretos que deram suporte a Renan Bolsonaro Crédito: Foto do leitor

Menos conhecido entre os irmãos Bolsonaro, Zero Quatro, mesmo assim, tem mais de 250 mil seguidores no Instagram. Ele mudou-se do Rio de Janeiro para Brasília e tem usado o prestígio conferido pelo nome para ganhar produtos promovendo marcas famosas nas suas redes sociais. Ternos, bermudas e suplementos, entre outros produtos, estão na lista do jovem.

Na capital federal ele resolveu empreender. No final de agosto, reuniu-se com o secretário de Cultura, Mário Frias, para tratar de eventos de competições de jogos eletrônicos no Brasil. O estudante, de 22 anos, está apostando no ramo de entretenimento digital para ganhar dinheiro.