Jair Renan, filho do presidente Bolsonaro, testa positivo para Covid-19

Renan Bolsonaro e o pai, o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook

O filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, de 22 anos, testou positivo para covid-19. A informação foi divulgada neste sábado, 15, pela mãe de Jair Renan, Ana Cristina Valle, por meio de uma de suas contas no Facebook.

"Meu Bebê está com covid, quero informar para aqueles que desejam seu mau ele está muito bem, tomando hidroxicloroquina e em breve recuperado", diz a postagem na rede social.