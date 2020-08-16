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Após o pai

Jair Renan, filho do presidente Bolsonaro, testa positivo para Covid-19

A informação foi divulgada neste sábado, 15, pela mãe de Jair Renan, Ana Cristina Valle, por meio de uma de suas contas no Facebook.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 12:24

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 12:24

Renan Bolsonaro e o pai, o presidente Jair Bolsonaro
Renan Bolsonaro e o pai, o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook
O filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, de 22 anos, testou positivo para covid-19. A informação foi divulgada neste sábado, 15, pela mãe de Jair Renan, Ana Cristina Valle, por meio de uma de suas contas no Facebook.
"Meu Bebê está com covid, quero informar para aqueles que desejam seu mau ele está muito bem, tomando hidroxicloroquina e em breve recuperado", diz a postagem na rede social.
O presidente Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também já tiveram covid-19, bem como diversos ministros do governo.

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