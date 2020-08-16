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Curada

Michelle Bolsonaro divulga exame negativo para coronavírus

Em suas redes sociais, Michelle publicou neste sábado, 16, seu teste com o resultado 'não detectado' para o vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 12:17

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 12:17

A primeira-dama Michelle Bolsonaro
A primeira-dama Michelle Bolsonaro Crédito: Futura Press/Folhapress
A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais para divulgar o resultado negativo de seu exame para o novo coronavírus. Em 30 de julho, a esposa do presidente Jair Bolsonaro anunciou ter testado positivo para o vírus. Em suas redes sociais, Michelle publicou neste sábado, 16, seu teste com o resultado "não detectado" para o vírus.
"Exame negativo. Obrigada pelas orações e por todas as manifestações de carinho", escreveu em uma publicação na sua conta pessoal do Instagram. A primeira-dama foi diagnosticada com a doença após o chefe do Executivo também ter testado positivo. Bolsonaro anunciou estar com a doença no dia 7 de julho e no dia 25 do mesmo mês comunicou já ter testado negativo para o vírus.
Na última quarta-feira, 12, a avó materna da primeira-dama, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 81 anos, faleceu após ficar 43 dias internada depois de testar positivo para a o novo coronavírus. Já neste sábado um outro familiar do presidente teve o diagnóstico confirmado para a infecção pelo vírus.

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Jair Renan Bolsonaro, o filho 04, também contraiu a doença. O resultado positivo foi confirmado via redes sociais por sua mãe, Ana Cristina Valle. Segundo ela, o filho está bem e, seguindo o exemplo do pai, está sendo tratado com hidroxicloroquina. O medicamento é usado para tratamento de doenças autoimunes e a malária, mas não tem eficácia científica comprovada no combate a covid-19.

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