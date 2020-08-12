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Coronavírus

Avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro morre no DF vítima de Covid-19

Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, estava internada desde 1º de julho no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 11:23

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 11:23

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro
Primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também teve coronavírus Crédito: Fatopress/Folhapress
Morreu, na madrugada desta quarta-feira (12), a avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, Maria Aparecida Firmo Ferreira, aos 80 anos. Ela morreu devido a complicações decorrentes da Covid-19. A informação da morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Maria Aparecida Firmo Ferreira estava internada na enfermaria do Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal. A avó da primeira-dama não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.
A reportagem procurou o Palácio do Planalto para saber se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ou Michelle Bolsonaro iriam se pronunciar, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.
A avó de Michelle Bolsonaro havia sido diagnosticada com Covid-19 no início de julho, após sofrer com crises de falta de ar. Segundo relatos, no dia 1º de julho, ela passou mal em uma rua da favela Sol Nascente, em Ceilândia, onde reside, e foi levada por moradores para o hospital regional.

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No entanto, no início da noite do mesmo dia, Maria Aparecida precisou ser transferida para o Hospital Regional de Santa Maria, que dispõe de mais recursos para tratar casos suspeitos do novo coronavírus.
Segundo informou na ocasião o Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal), que administra o hospital, a paciente havia chegado ao local em "estado grave" e foi internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).
Entre melhoras e recaídas, Maria Aparecida chegou a ser entubada duas vezes. Recentemente, seu quadro de saúde havia melhorado, e por isso ela deixou o Hospital Regional de Santa Maria para ser novamente tratada na unidade regional de Ceilândia.
Maria Aparecida mantinha pouco contato com a família Bolsonaro. No segundo semestre do ano passado, ela já havia se acidentado e passou dois dias em uma maca improvisada nos corredores do Hospital Regional de Ceilândia, antes de ser transferida.
Na ocasião, a avó da primeira-dama disse ao jornal Folha de S.Paulo que não mantinha contato com Michelle havia cinco anos.
A comunidade do Sol Nascente, onde residia, fica a cerca de 40 km da Praça dos Três Poderes.

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