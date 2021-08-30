Filho 04, Jair Renan Bolsonaro tatua rosto do pai no braço

Jair Renan Bolsonaro, 22, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), tatuou o rosto do pai em seu braço. Ele compartilhou vídeo e fotos da tatuagem no Instagram.
"Quero agradecer ao @fabianotattolab pela arte e pelo carinho nesse trabalho para homenagear esse grande homem", escreveu ele na legenda. Na publicação, Jair Renan, conhecido como o filho '04,' citou o lema da campanha de Bolsonaro, "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!".
Ele também publicou trecho da canção "Muito Orgulho, Meu Pai", de Gabriel, o Pensador: "Quando eu crescesse eu queria ser que nem você/Agora eu já cresci e ainda quero ser/ Eu tenho orgulho do pai e tenho cada vez mais/É muito orgulho, meu pai e gratidão."
Recentemente, Jair Renan irritou familiares ao postar vídeo no Instagram dizendo que namoraria uma petista. O comentário foi feito enquanto ele respondia perguntas de seus seguidores.
Renan falou que, independente de partido político e ideologia, se a mulher estiver com ele para crescer, somar e ser sua companheira nada mais importa.
"A verdade é que o amor sempre prevalece. Essa é a minha opinião. Existindo o respeito entre nós dois para tudo não tem problema algum", escreveu o filho do presidente, chamado de 04.