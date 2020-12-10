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Filho de Jair Bolsonaro

Empresa contratada pelo governo atua de graça para Renan Bolsonaro

Somente neste ano, produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal recebeu R$ 1,4 milhão do governo Bolsonaro, mas trabalhou para o filho '04' do presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:27

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:27

Jair Bolsonaro com Renan em solenidade oficial
Jair Bolsonaro com Renan em solenidade oficial Crédito: Divulgação
A cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração de uma empresa de Jair Renan Bolsonaro, 22, o filho "04" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi realizada gratuitamente por uma produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal. Somente neste ano, a produtora recebeu R$ 1,4 milhão do governo Bolsonaro. A cerimônia de inauguração foi realizada em outubro, no camarote 311 do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde fica a sede da empresa Bolsonaro Jr Eventos e Mídia.
A produtora Astronautas Filmes, que exibe com destaque o governo federal no portfólio de clientes de seu site, realizou a filmagem e fotografia do evento. Um vídeo com os melhores momentos da festa é exibido no Instagram do projeto de Renan.
O proprietário da Astronautas, Frederico Borges de Paiva, compareceu ao evento e aparece nas imagens, abraçando e brincando com o filho do presidente. Em seu perfil de uma rede social, o empresário também exibe uma foto ao lado do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), um dos principais aliados do presidente.

TRABALHOS REALIZADOS

Neste ano, a empresa de Paiva, especializada em conteúdo digital e comunicação corporativa, recebeu ao menos R$ 1,4 milhão do governo.
Os trabalhos incluem três peças produzidas para o Ministério da Saúde, a um custo de R$ 642 mil, segundo informou a pasta à reportagem  dois vídeos com o tema da Covid-19 e um sobre multivacinação.
Também foram produzidos três filmes publicitários para o Ministério da Educação, negociados por R$ 729,9 mil, de acordo com a pasta.

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Os vídeos são sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas e Enem Enquete e Política Nacional de Educação Especial. De acordo com o MEC, a produtora foi contratada por meio da agência de publicidade que atende o órgão, a Escala City.
A Astronautas também produziu vídeos para o Ministério do Turismo e para o programa Pátria Voluntária, coordenado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e vinculado à Casa Civil. Os órgãos não informaram os valores gastos nestas produções.
A peça produzida de graça pela Astronautas para a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia mostra o filho do presidente dançando e cumprimentando os convidados. Em determinado momento, Renan faz a clássica pose do pai, simulando disparar tiros para o céu, cercado por convidados. Apenas um deles usa máscara contra a Covid-19.
Pela lei, Renan ainda não pode entrar para a política (cônjuge e parentes do presidente são inelegíveis, a não ser em caso de reeleição) e, por isso, tenta a vida como empresário.

PRODUTORA DIZ QUE HOUVE PERMUTA

À reportagem o proprietário da Astronautas admitiu que realizou os serviços para a empresa de Renan. "Trocamos por permuta pela divulgação das nossas marcas, assim como fazemos em diversos outros projetos", disse Paiva.
Questionado, ele não informou quanto gastou com o evento do filho do presidente. A empresa também se recusou a informar à reportagem o total dos valores que recebeu do governo federal.
"Entendemos não ter qualquer obrigação de revelar a este veículo de comunicação informações de cunho administrativo e financeiro referente à relação profissional que temos com outras agências, sob qualquer formato", afirmou o empresário.

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A EMPRESA DE RENAN

A festa de Renan ocorreu antes do registro do negócio na Junta Comercial de Brasília, em 16 de novembro. A Bolsonaro Jr Eventos e Mídia foi aberta com um capital de R$ 105 mil, "totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país", e consta com Renan como único sócio.
A inauguração da empresa foi realizada junto com outro projeto, chamado MOB Fit, que pertence ao ex-personal trainer de Renan e subsecretário de Programas e Incentivos Econômicos do Distrito Federal, Allan de Lucena.
A Bolsonaro Jr tem como objeto a organização, promoção e criação de conteúdo publicitário para feiras, leilões, congressos, conferências e exposições comerciais e profissionais.
A empresa também propõe o fornecimento de profissionais para operar a infraestrutura dos lugares onde ocorrem os eventos, além da exploração de pedalinhos, karts e "trenzinhos recreacionais".
A abertura da empresa de Renan foi revelada pela revista Veja. Segundo a publicação, Renan solicitou ao gabinete da Presidência da República uma audiência para tratar de interesses comerciais de um de seus patrocinadores do Espírito Santo.
O pedido, de acordo com a publicação, foi encaminhado por um assessor especial de Jair Bolsonaro ao ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que recebeu o empresário.

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OUTRO LADO

Em nota, a Astronautas disse que a empresa é constituída há quase 11 anos, "com destaque em meio corporativo privado, não sendo o foco de nosso trabalho a participação em licitações ou terceirizações de serviços".
Sobre as imagens de Paiva abraçando o filho do presidente na inauguração da Bolsonaro Jr, o dono da Astronautas respondeu que "se trata apenas de situação em que minha marca foi divulgada".
"Aliás, já que esta é a preocupação, recomendo verificar minhas redes sociais, pois perceberá outras figuras públicas, tão ilustres quanto e de variados meios, já que um dos focos da empresa é a promoção da imagem", disse.
Paiva também respondeu a um dos emails enviados dizendo que "todos os questionamentos foram atendidos e a continuidade do envio de comunicações similares será interpretada como tentativa de difamação e terão os desdobramentos cabíveis".
Questionado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, o Planalto não respondeu sobre a relação entre a produtora que prestou serviços gratuitos à empresa de Renan e os trabalhos realizados para o governo. Limitou-se a informar que "A Secretaria Especial de Comunicação Social não tem contrato com a referida empresa".
A empresa de Renan ainda não tem site. Procurado por meio do email de cadastro da empresa na Receita Federal, "[email protected]", não respondeu.

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