Eduardo Bolsonaro publica foto com arma de fogo no gabinete presidencial

Eduardo Bolsonaro posa com arma de fogo na cintura Crédito: Reprodução | Redes sociais

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou em suas redes sociais fotografia em que carrega uma arma de fogo no gabinete presidencial.

O retrato, segundo assessores palacianos, foi feito nesta quinta-feira (3), durante visita ao Palácio do Planalto dos quatro filhos mais velhos do presidente.

Na imagem, é possível ver a arma de fogo na cintura do parlamentar, que era escrivão da Polícia Federal e é defensor da flexibilização da posse e porte de armas de fogo no país.

A deles é nos desunir, a nossa é não parar de trabalhar. pic.twitter.com/FmYyl7E0Wp — Eduardo Bolsonaro?? (@BolsonaroSP) December 3, 2020

O porte de armas por visitantes do Palácio do Planalto não é comum. O artefato costuma ser carregado na sede administrativa apenas por seguranças da Presidência da República.

Procurada pela reportagem, a Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) ainda não respondeu se é permitido a um visitante portar arma de fogo no Palácio do Planalto.

Não é a primeira vez que Eduardo divulga fotografia armado. No ano passado, ele também carregava uma pistola em visita ao pai, que se recuperava de cirurgia em um hospital da capital paulista.

O filho de Bolsonaro também posou com uma arma de fogo, no ano passado, ao lado do apresentador Silvio Santos, dono do SBT, após gravação de um programa nos estúdios da emissora televisiva.

Em 2014, Eduardo causou polêmica ao ter carregado arma de fogo durante protesto contra a então presidente Dilma Rousseff.