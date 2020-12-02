Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Bolsonaro recebe prefeito de Colatina no Palácio do Planalto

Sérgio Meneguelli, conforme prometeu, presentou o presidente com a camisa "Eu Amo Colatina" e biscoitinhos de natas feitos na cidade capixaba

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 16:05

Públicado em 

02 dez 2020 às 16:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bolsonaro e Meneguelli posam com a camisa Eu Amo Colatina no Palácio do Planalto
Bolsonaro e Meneguelli posam com a camisa Eu Amo Colatina no Palácio do Planalto Crédito: Reprodução de vídeo
O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos) foi recebido na tarde desta quarta-feira (2) pelo presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Além da conhecida camisa “Eu Amo Colatina”, o prefeito levou biscoitinhos de natas e um panetone, fabricados na cidade capixaba, para serem entregues à primeira-dama, Michelle Bolsonaro.  Em clima descontraído, o presidente vestiu a camisa famosa e posou para fotos com Meneguelli.
Ao receber o presente do prefeito, o presidente deu uma gargalhada e, após ouvir de um assessor que era a camisa da sorte, Bolsonaro concordou e disse "que é mesmo". Meneguelli completou: "Ele é atlético, ele vai se adaptar à camisa". Talvez numa referência à peça que ficou apertada no corpo de Bolsonaro.
Durante a audiência com Bolsonaro, o prefeito colatinense reivindicou do governo federal a cessão de um galpão do antigo Instituto Brasileiro de Café (IBC), localizado em Colatina, para o município e a duplicação da BR 259. Segundo Meneguelli, o presidente disse que vai acionar a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para a cessão do imóvel do IBC. E em relação à rodovia federal, Bolsonaro prometeu tratar do assunto com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. 
Às 14h, uma hora antes da audiência com Bolsonaro, o prefeito colatinense já estava na recepção do Palácio do Planalto. “A expectativa é muito boa. Vou aproveitar e tratar com o presidente de assuntos de interesse de Colatina”, disse Meneguelli à coluna

Veja Também

Bolsonaro convida prefeito de Colatina para almoçar em Brasília

Guerino Balestrassi e Meneguelli já conversam sobre transição em Colatina

O primeiro compromisso de Meneguelli em Brasília foi uma visita à Câmara dos Deputados, onde foi recebido pelo deputado federal Evair de Melo. O prefeito queria visitar também o Senado, mas, segundo ele, estava tudo vazio na Casa.
Após visitar a Câmara, onde tirou fotos com prefeitos e parlamentares, Meneguelli fez uma visita de cortesia ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Dessa agenda esteve presente também Guerino Balestrassi, prefeito eleito de Colatina, que coincidentemente participou de algumas reuniões em Brasília nesta quarta-feira (2).
Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, também participou da audiência no Palácio do Planalto, além do diretor-presidente da Sanear, Daniel Dalla Favarato, e o procurador da empresa de saneamento de Colatina, Devacir Mário Zaché Junior.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Colatina Jair Bolsonaro Sérgio Meneguelli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado
A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados