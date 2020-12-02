Bolsonaro recebe prefeito de Colatina no Palácio do Planalto

Bolsonaro e Meneguelli posam com a camisa Eu Amo Colatina no Palácio do Planalto Crédito: Reprodução de vídeo

Ao receber o presente do prefeito, o presidente deu uma gargalhada e, após ouvir de um assessor que era a camisa da sorte, Bolsonaro concordou e disse "que é mesmo". Meneguelli completou: "Ele é atlético, ele vai se adaptar à camisa". Talvez numa referência à peça que ficou apertada no corpo de Bolsonaro.

Durante a audiência com Bolsonaro, o prefeito colatinense reivindicou do governo federal a cessão de um galpão do antigo Instituto Brasileiro de Café (IBC), localizado em Colatina, para o município e a duplicação da BR 259. Segundo Meneguelli, o presidente disse que vai acionar a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para a cessão do imóvel do IBC. E em relação à rodovia federal, Bolsonaro prometeu tratar do assunto com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Às 14h, uma hora antes da audiência com Bolsonaro , o prefeito colatinense já estava na recepção do Palácio do Planalto. “A expectativa é muito boa. Vou aproveitar e tratar com o presidente de assuntos de interesse de Colatina”, disse Meneguelli à coluna

O primeiro compromisso de Meneguelli em Brasília foi uma visita à Câmara dos Deputados, onde foi recebido pelo deputado federal Evair de Melo. O prefeito queria visitar também o Senado, mas, segundo ele, estava tudo vazio na Casa.

Após visitar a Câmara, onde tirou fotos com prefeitos e parlamentares, Meneguelli fez uma visita de cortesia ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Dessa agenda esteve presente também Guerino Balestrassi, prefeito eleito de Colatina, que coincidentemente participou de algumas reuniões em Brasília nesta quarta-feira (2).