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Leonel Ximenes

Prefeito vai dar de presente a Bolsonaro a camisa "Eu Amo Colatina"

Sérgio Meneguelli também vai "uniformizado" para se encontrar com o presidente em Brasília

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 15:40

Públicado em 

01 dez 2020 às 15:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A camisa Eu Amo Colatina virou marca de Meneguelli
A camisa "Eu Amo Colatina" virou marca de Meneguelli Crédito: Facebook
A tradicional camisa “Eu Amo Colatina”, quase como se fosse o “uniforme” informal de Sérgio Meneguelli (Republicanos), será dada de presente pelo prefeito colatinense a Jair Bolsonaro (sem partido), nesta quarta-feira (2), em Brasília.
O presidente da República receberá o prefeito colatinense às 15h, no Palácio do Planalto, e não mais em torno de um almoço, como ambos haviam combinado em contato telefônico, na semana passada.
Meneguelli viajará bem cedo e deve chegar à capital federal por volta das 8h. Ele vai aproveitar o tempo livre antes do encontro com o presidente para manter contatos em Brasília com órgãos do governo federal e tratar de assuntos de interesse da cidade.

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A assessoria de Bolsonaro ligou para Colatina, confirmou o encontro no Planalto, mas não deu detalhes da agenda. Não se sabe, por exemplo, quais autoridades devem acompanhar a audiência no 3º andar do palácio, onde fica o gabinete presidencial. Meneguelli vai viajar com uma camisa igual à que será presenteada ao presidente.
Apesar dos bons índices de popularidade, Meneguelli resolveu não se candidatar à reeleição e, oficialmente, ficou neutro no dia 15 de novembro. O eleito é o ex-prefeito Guerino Balestrassi, do PSC, que teve 34,08% dos votos válidos.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Colatina Jair Bolsonaro Brasília (DF) Sérgio Meneguelli
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