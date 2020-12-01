Prefeito vai dar de presente a Bolsonaro a camisa "Eu Amo Colatina"

A tradicional camisa “Eu Amo Colatina”, quase como se fosse o “uniforme” informal de Sérgio Meneguelli
(Republicanos), será dada de presente pelo prefeito colatinense a Jair Bolsonaro
(sem partido), nesta quarta-feira (2), em Brasília.
O presidente da República receberá o prefeito colatinense às 15h, no Palácio do Planalto, e não mais em torno de um almoço, como ambos haviam combinado em contato telefônico, na semana passada.
Meneguelli viajará bem cedo e deve chegar à capital federal por volta das 8h. Ele vai aproveitar o tempo livre antes do encontro com o presidente para manter contatos em Brasília
com órgãos do governo federal e tratar de assuntos de interesse da cidade.
A assessoria de Bolsonaro ligou para Colatina, confirmou o encontro no Planalto, mas não deu detalhes da agenda. Não se sabe, por exemplo, quais autoridades devem acompanhar a audiência no 3º andar do palácio, onde fica o gabinete presidencial. Meneguelli vai viajar com uma camisa igual à que será presenteada ao presidente.
Apesar dos bons índices de popularidade, Meneguelli resolveu não se candidatar à reeleição e, oficialmente, ficou neutro no dia 15 de novembro. O eleito é o ex-prefeito Guerino Balestrassi
, do PSC, que teve 34,08% dos votos válidos.