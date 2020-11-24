Bolsonaro convida prefeito de Colatina para almoçar em Brasília

Meneguelli se disse surpreso com a ligação de Bolsonaro Crédito: Fotomontagem

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ligou na tarde desta terça-feira (24) para Sérgio Meneguelli (Republicanos) e convidou o prefeito de Colatina para almoçar com ele em Brasília, na próxima quarta-feira (2/12). O convite foi aceito.

“Foi uma surpresa e uma grande honra. Nunca imaginei receber uma ligação do presidente da República”, contou Meneguelli, que se encontrou com Bolsonaro, em Brasília, quando o capitão da reserva exercia o mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro, em 2017 e 2018. Nas duas ocasiões, o prefeito e o então parlamentar gravaram um vídeo.

A primeira ligação de Brasília para Colatina foi feita na segunda-feira (23), pelo major ajudante de ordens da Presidência da República, mas o prefeito colatinense não havia percebido a chamada no seu celular. Nesta terça de manhã, Meneguelli ligou para o número e soube pelo militar que Bolsonaro queria falar com ele.

Por volta das 16h, Bolsonaro ligou para o prefeito e ficaram conversando durante seis minutos. O presidente, segundo Meneguelli, disse que ficou surpreso ao ver o vídeo do prefeito anunciando que não iria concorrer à reeleição