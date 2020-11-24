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Leonel Ximenes

Bolsonaro convida prefeito de Colatina para almoçar em Brasília

Encontro entre o presidente e Sérgio Meneguelli será na próxima quarta-feira (2)

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 17:12

Públicado em 

24 nov 2020 às 17:12
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Meneguelli se disse surpreso com a ligação de Bolsonaro
Meneguelli se disse surpreso com a ligação de Bolsonaro Crédito: Fotomontagem
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ligou na tarde desta terça-feira (24) para Sérgio Meneguelli (Republicanos) e convidou o prefeito de Colatina para almoçar com ele em Brasília, na próxima quarta-feira (2/12). O convite foi aceito.
“Foi uma surpresa e uma grande honra. Nunca imaginei receber uma ligação do presidente da República”, contou Meneguelli, que se encontrou com Bolsonaro, em Brasília, quando o capitão da reserva exercia o mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro, em 2017 e 2018. Nas duas ocasiões, o prefeito e o então parlamentar gravaram um vídeo.
A primeira ligação de Brasília para Colatina foi feita na segunda-feira (23), pelo major ajudante de ordens da Presidência da República, mas o prefeito colatinense não havia percebido a chamada no seu celular. Nesta terça de manhã, Meneguelli ligou para o número e soube pelo militar que Bolsonaro queria falar com ele.

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Por volta das 16h, Bolsonaro ligou para o prefeito e ficaram conversando durante seis minutos. O presidente, segundo Meneguelli, disse que ficou surpreso ao ver o vídeo do prefeito anunciando que não iria concorrer à reeleição.
O prefeito prometeu que vai pagar as passagens de ida e volta com seus próprios recursos. Não está definido se o almoço será no Palácio do Planalto ou no Alvorada, residência oficial da Presidência da República. A pauta será livre. O presidente, de acordo com Meneguelli, prometeu assistir a outros vídeos do colatinense, que, por sinal, tem grande popularidade nas redes sociais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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