Guerino Balestrassi e Meneguelli já conversam sobre transição em Colatina

Pelo contrário, não espero nenhuma dificuldade. Tenho excelente relação com alguns ministros e deputados federais que são próximos ao governo. O meu partido, PSC, é sustentação do governo Bolsonaro. Nós já temos uma parceria com o Estado e queremos também com o governo federal. As pessoas pensam que as coisas só saem com o presidente, mas os agentes que operam, os ministros e os parlamentares também podem ajudar o município. Em breve quero ir até Brasília para estreitar esses laços com integrantes do governo federal.