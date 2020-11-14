Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ouça os podcasts

"Da Vila ao Espírito Santo": as histórias das cidades do Noroeste do Estado

Estão no ar os episódios das cidades que ficam no Noroeste capixaba. Os programas contam a trajetória dos municípios desde a fundação até os detalhes e curiosidades da economia e da política. Ouça aqui
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 08:38

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 08:38

Episódios trazem detalhes desde a Guerra do Contestado, em Ecoporanga e Barra de São Francisco, até a Revolta de Xandoca, em Colatina
Episódios trazem detalhes desde a Guerra do Contestado, em Ecoporanga e Barra de São Francisco, até a Revolta de Xandoca, em Colatina Crédito: Arte Inglid Teixeira
As cidades da Região Noroeste já estão com seus episódios liberados no podcast "Da Vila ao Espírito Santo", disponíveis nas principais plataformas de áudio. As regiões Norte, SerranaSul e Grande Vitória também estão prontas para serem ouvidas. Agora, todos os 78 municípios do Estado estão no ar, cada um com um programa próprio, com informações sobre a fundação, os fatos marcantes, o desenvolvimento econômico, os principais grupos políticos e outras curiosidades.
> Da Vila ao Espírito Santo: confira aqui todos os episódios da série de podcasts que conta a história dos 78 municípios capixabas.
Os municípios que entraram no ar nesta sexta-feira (13) são: ColatinaBaixo GuanduBarra de São FranciscoEcoporangaNova VenéciaSão Gabriel da PalhaÁgua Doce do NorteVila PavãoBoa EsperançaÁguia BrancaAlto Rio NovoGovernador LindenbergMantenópolisMarilândiaPancasSão Domingos do NorteSão Roque do Canaã e Vila ValérioEscute os áudios abaixo.
Os programas foram produzidos com a consulta a historiadores, lideranças políticas, moradores, arquivos públicos estaduais e municipais, pesquisas publicadas por universidades do país, além de reportagens do acervo do jornal A Gazeta e da TV Gazeta.
O objetivo dos episódios, divulgados nesta reta final das eleições 2020, é auxiliar os moradores capixabas a recordarem e a entenderem melhor suas cidades, para que esse conhecimento possa ajudá-los na hora de escolher os representantes nos municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.

OUÇA OS EPISÓDIOS SOBRE  AS CIDADES DA REGIÃO NOROESTE DO ES:

  • COLATINA
  • BAIXO GUANDU
  • NOVA VENÉCIA
  • BARRA DE SÃO FRANCISCO
  • ECOPORANGA
  • SÃO GABRIEL DA PALHA
  • ÁGUA DOCE DO NORTE
  • VILA PAVÃO
  • BOA ESPERANÇA
  • ÁGUIA BRANCA
  • ALTO RIO NOVO
  • GOVERNADOR LINDENBERG
  • MANTENÓPOLIS
  • MARILÂNDIA
  • PANCAS
  • SÃO DOMINGOS DO NORTE
  • SÃO ROQUE DO CANAÃ
  • VILA VALÉRIO

ONDE ESCUTAR OS PODCASTS

Além do site de A Gazeta, os podcasts também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Com esse formato, é possível ouvir os programas no horário e no local mais convenientes. 
A série "Da Vila ao Espírito Santo" tem reportagem e roteiro de Rafael Silva e Geraldo Campos Jr.; produção de Viviane Maciel; trabalhos técnicos e sonoplastia de Leandro Rodrigues; locução de Letícia Gonçalves, José Carlos Schaeffer e Fábio Botacin; edição de conteúdo de Gabriela Martins; edição de conteúdo e coordenação de Samanta Nogueira; e direção-geral de Elaine Silva. 

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Eleições 2020: o que você precisa saber antes de votar para prefeito

Compare as propostas dos candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Combina com você? Veja os candidatos a prefeito no ES que têm a ver com seu perfil

Eleições 2020: o que você precisa saber sobre o voto para vereador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Norte Podcast Eleições 2020 Da Vila ao Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O cessar-fogo que pode encerrar conflito que já dura 13 meses entre Israel e Líbano, segundo Trump
Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados