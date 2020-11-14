"Da Vila ao Espírito Santo": as histórias das cidades do Noroeste do Estado

As cidades da Região Noroeste já estão com seus episódios liberados no podcast "Da Vila ao Espírito Santo", disponíveis nas principais plataformas de áudio. As regiões Norte, Serrana, Sul e Grande Vitória também estão prontas para serem ouvidas. Agora, todos os 78 municípios do Estado estão no ar, cada um com um programa próprio, com informações sobre a fundação, os fatos marcantes, o desenvolvimento econômico, os principais grupos políticos e outras curiosidades.
Os municípios que entraram no ar nesta sexta-feira (13) são: Colatina, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Água Doce do Norte, Vila Pavão, Boa Esperança, Águia Branca, Alto Rio Novo, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã e Vila Valério. Escute os áudios abaixo.
Os programas foram produzidos com a consulta a historiadores, lideranças políticas, moradores, arquivos públicos estaduais e municipais, pesquisas publicadas por universidades do país, além de reportagens do acervo do jornal A Gazeta e da TV Gazeta.
O objetivo dos episódios, divulgados nesta reta final das eleições 2020, é auxiliar os moradores capixabas a recordarem e a entenderem melhor suas cidades, para que esse conhecimento possa ajudá-los na hora de escolher os representantes nos municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.
OUÇA OS EPISÓDIOS SOBRE AS CIDADES DA REGIÃO NOROESTE DO ES:
- COLATINA
- BAIXO GUANDU
- NOVA VENÉCIA
- BARRA DE SÃO FRANCISCO
- ECOPORANGA
- SÃO GABRIEL DA PALHA
- ÁGUA DOCE DO NORTE
- VILA PAVÃO
- BOA ESPERANÇA
- ÁGUIA BRANCA
- ALTO RIO NOVO
- GOVERNADOR LINDENBERG
- MANTENÓPOLIS
- MARILÂNDIA
- PANCAS
- SÃO DOMINGOS DO NORTE
- SÃO ROQUE DO CANAÃ
- VILA VALÉRIO
ONDE ESCUTAR OS PODCASTS
Além do site de A Gazeta, os podcasts também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Com esse formato, é possível ouvir os programas no horário e no local mais convenientes.
A série "Da Vila ao Espírito Santo" tem reportagem e roteiro de Rafael Silva e Geraldo Campos Jr.; produção de Viviane Maciel; trabalhos técnicos e sonoplastia de Leandro Rodrigues; locução de Letícia Gonçalves, José Carlos Schaeffer e Fábio Botacin; edição de conteúdo de Gabriela Martins; edição de conteúdo e coordenação de Samanta Nogueira; e direção-geral de Elaine Silva.