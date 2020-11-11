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"Da Vila ao Espírito Santo": as histórias das cidades da Região Serrana

Estão no ar os episódios das 13 cidades que ficam na serra capixaba. Os programas contam a trajetória dos municípios desde a fundação até os detalhes e curiosidades da economia e da política. Ouça aqui

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 19:28
Podcast - Da Vila ao ES - Eleições 2020
Cidades da Região Serrana tiveram forte influência da imigração europeia no Estado Crédito: Arte Inglid Teixeira
As cidades da Região Serrana já estão com seus episódios liberados no podcast "Da Vila ao Espírito Santo", disponíveis nas principais plataformas de áudio. As regiões Sul e Grande Vitória também estão prontas para serem ouvidas. Todos os 78 municípios do Estado terão um programa próprio, com informações sobre a fundação, os fatos marcantes, o desenvolvimento econômico, os principais grupos políticos e outras curiosidades.
> Da Vila ao Espírito Santo: confira aqui todos os episódios da série de podcasts que conta a história dos 78 municípios capixabas.
Os municípios que entraram no ar nesta quarta-feira (11) são: Domingos MartinsSanta LeopoldinaSanta TeresaSanta Maria de JetibáItaguaçu, ItaranaAfonso CláudioVargem AltaVenda Nova do ImigranteAlfredo ChavesBrejetubaConceição do Castelo e Marechal  FlorianoEscute os áudios abaixo.
Os programas foram produzidos com a consulta a historiadores, lideranças políticas, moradores, arquivos públicos estaduais e municipais, pesquisas publicadas por universidades do país, além de reportagens do acervo do jornal A Gazeta e da TV Gazeta.

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O objetivo dos episódios, divulgados nesta reta final das eleições 2020, é auxiliar os moradores capixabas a recordarem e a entenderem melhor suas cidades, para que esse conhecimento possa ajudá-los na hora de escolher os representantes nos municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.

OUÇA OS EPISÓDIOS SOBRE  AS CIDADES DA REGIÃO SERRANA DO ES:

  • DOMINGOS MARTINS
  • SANTA LEOPOLDINA
  • SANTA TERESA
  • SANTA MARIA DE JETIBÁ
  • ITAGUAÇU
  • ITARANA
  • AFONSO CLÁUDIO
  • VARGEM ALTA
  • VENDA NOVA DO IMIGRANTE
  • ALFREDO CHAVES
  • BREJETUBA
  • CONCEIÇÃO DO CASTELO
  • MARECHAL FLORIANO

ONDE ESCUTAR OS PODCASTS

Além do site de A Gazeta, os podcasts também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Com esse formato, é possível ouvir os programas no horário e no local mais convenientes. 
A série "Da Vila ao Espírito Santo" tem reportagem e roteiro de Rafael Silva e Geraldo Campos Jr.; produção de Viviane Maciel; trabalhos técnicos e sonoplastia de Leandro Rodrigues; locução de Letícia Gonçalves, José Carlos Schaeffer e Fábio Botacin; edição de conteúdo de Gabriela Martins; edição de conteúdo e coordenação de Samanta Nogueira; e direção-geral de Elaine Silva. 

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

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