'Estou satisfeito, Colatina está em ótimas mãos', diz Meneguelli sobre Guerino

O político afirmou que imaginava que Colatina seria palco de uma eleição disputada. "A mensagem que as urnas transmitem é que a gente tem que ter a humildade de aceitar. O povo é independente para escolher e deu essa vitória para Guerino." O atual prefeito destacou que preferiu se manter em silêncio pois sabia que o seu apoio seria decisivo na eleição. "Eu não queria influenciar na votação do povo. Hoje, quando eu fui votar as pessoas queriam saber minha opinião", relatou.