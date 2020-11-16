'Estou satisfeito, Colatina está em ótimas mãos', diz Meneguelli sobre Guerino

Com muita popularidade nas redes sociais, o atual prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), causou muita expectativa sobre o seu futuro político. Faltando poucos dias para o prazo de registro de candidaturas ele decidiu não concorrer à reeleição. Com isso, a espera se voltou para saber quem ele apoiaria no pleito, com gestão bem avaliada sua adesão poderia ser decisiva, mas Meneguelli não declarou apoio a nenhum candidato na cidade. Seu partido, o Republicanos, foi apoiar Luciano Merlo (Patriota).
Neste domingo (15), após uma eleição muito apertada o ex-prefeito Guerino Balestrassi (PSC) venceu Luciano Merlo com uma pequena vantagem. O atual prefeito se manifestou sobre o pleito. Sem declarar em que votou, Meneguelli se disse muito satisfeito com o resultado nas eleições de Colatina.
"Estou muito satisfeito. Eu conheço o Guerino e sei que Colatina está em ótimas mãos. O povo escolheu quem tem experiência"
O político afirmou que imaginava que Colatina seria palco de uma eleição disputada. "A mensagem que as urnas transmitem é que a gente tem que ter a humildade de aceitar. O povo é independente para escolher e deu essa vitória para Guerino." O atual prefeito destacou que preferiu se manter em silêncio pois sabia que o seu apoio seria decisivo na eleição. "Eu não queria influenciar na votação do povo. Hoje, quando eu fui votar as pessoas queriam saber minha opinião", relatou.
Meneguelli destacou ainda que vai manter uma boa relação com o prefeito eleito e que está disponível para colaborar com a transição de mandato.
GUERINO ELEITO COM 34%
Guerino Balestrassi (PSC), de 61 anos, foi eleito prefeito de Colatina neste domingo (15). O candidato obteve 34% dos votos válidos sobre os 33% do segundo colocado, Luciano Merlo (Patriota).
Em seguida estão:
- Maricélis (Cidadania) 16,02%
- Genivaldo Lievore (PT) 4,58%
- Renata Nunes (PL) 4,19%
- Elodilson Sabadini (Solidariedade) 2,38%
- Gesse (DC) 2,27%
- Marcos D'Ávila (PMN) 2,06%
- Barbozinha (PTB) 0,71%
- Marcos de Oliveira (PSOL) 0,68%
Foram 3.607 de votos brancos e 4.463 de nulos. Baletrassi retorna ao comando da cidade do Noroeste do Espírito Santo, que governou entre 2001 e 2008.