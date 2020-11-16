Guerino Zanon é reeleito com 54,4% dos votos em Linhares

Eu e toda equipe sabíamos que o desafio seria grande. Buscar um quinto mandato nos dias atuais, onde você tem uma rede social fortíssima, onde você tem uma cobrança... Linhares é uma cidade muito crítica, muito exigente e isso é bom. O povo de Linhares é diferente de muitos lugares por onde eu ando, é muito exigente. Mas isso tem um lado positivo, porque faz a gente melhorar as nossas ações. Não é fácil convencer o eleitor a te dar novamente a oportunidade a um gestor que já governou por quatro mandatos, para ter um quinto. E muitos candidatos concorrentes pela primeira vez. Então, agradeço imensamente a todos, independentemente se votaram ou não pela confiança de me dar essa oportunidade de estar à frente da gestão municipal. Minha alegria maior nas pesquisas não era com o percentual de votos, era em relação à rejeição. Esse era um dado que me deixava imensamente feliz. Como na última pesquisa Gazeta/Ibope que mostrou que a minha rejeição, mesmo tendo governado por quatro mandatos, era a menor entre os seis candidatos.