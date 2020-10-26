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Eleições 2020

Gestão de Guerino Zanon é boa ou ótima para 56% dos eleitores em Linhares

Administração do atual prefeito foi aprovada pela maioria dos entrevistados pelo Ibope. Outros 31% a consideram regular e 10% disseram que é ruim ou péssima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 05:30

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 05:30

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Linhares
Guerino Zanon tenta a reeleição para seguir à frente da Prefeitura de Linhares Crédito: Marcelo Franco
A gestão do atual prefeito de Linhares e candidato à reeleição, Guerino Zanon (MDB), é avaliada como boa ou ótima por 56% dos eleitores ouvidos pelo Ibope em pesquisa realizada no município a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste domingo (25).
Outros 31% avaliam a administração municipal como regular e apenas 10% como ruim ou péssima. 3% dos entrevistados não souberam opinar. A margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.
Este é o quarto mandato de Guerino à frente do município. Antes, foi prefeito nos mandatos de 1997 a 2000; de 2001 a 2004 e de 2009 a 2012. Em 2016 foi eleito para voltar à cadeira com 73,57% dos votos válidos.
Ele já era considerado o favorito na disputa de 2020, conforme apontou o colunista Vitor Vogas, em agosto
Nem mesmo a pandemia de Covid-19 foi capaz de manchar a imagem de Guerino, de acordo com fontes locais ouvidas pelo colunista. No município, o prefeito recebeu mais elogios do que críticas durante a crise. 
Desde seus mandatos passados, no entanto, Guerino já busca carregar a bandeira do desenvolvimento econômico como marca pessoal, tendo como foco, principalmente, a atração de empresas e investimentos para a cidade.
No município a conversa seria, inclusive, de que o candidato pode tentar ocupar a cadeira de governador do Estado em 2022, com apoio do grupo político do ex-governador Paulo Hartung. O prefeito também possui uma forte relação com um dos principais nomes da legenda em âmbito estadual, Lelo Coimbra, que já afirmou que o objetivo da sigla é lançar candidato para disputar o Palácio Anchieta.
De uma maneira geral, como o(a) sr(a) classifica a administração do prefeito Guerino Zanon? O(A) sr(a) acha que ela está sendo:
Quando questionados se aprovam ou reprovam a forma como Guerino administra a cidade, a porcentagem de eleitores com uma visão positiva do gestor foi ainda maior: 70% disseram aprovar enquanto 23% disseram reprovar. Outros 7% não souberam opinar.
pesquisa indicou que o candidato à reeleição lidera, com folga, a disputa até o momento. Ele tem 57% das intenções de voto entre os eleitores ouvidos, bem à frente de Lucas Scaramussa (DC), que vem em segundo lugar com 11%. Eliana Dadalto (Podemos) tem 9% e o deputado estadual Marcos Garcia (PV) ,8%. Considerando a margem de erro da pesquisa, de cinco pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados.

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Com 57% das intenções de voto, Guerino é o candidato que lidera com mais pontos percentuais se comparado com as pesquisas feitas pelo Ibope, a pedido da Rede Gazeta, na Grande Vitória, em Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Ele é seguido por Victor Coelho (PSB), que tenta reeleição em Cachoeiro de Itapemirim e tem 51% das intenções de voto e pelo deputado federal Sergio Vidigal (PDT), que quer ser prefeito da Serra pela quarta vez e alcança 46% no Ibope.
E o(a) sr(a) aprova ou desaprova a forma como o prefeito Guerino Zanon vem administrando a cidade de Linhares?

MAIS BEM AVALIADO ENTRE OS MAIS VELHOS

Apesar de ser bem avaliado em todos os recortes por idade, é no grupo dos mais velhos que a aprovação do emedebista se destaca. Entre os que têm de 45 a 55 anos e 55 anos ou mais, 71% e 73%, respectivamente, avaliaram a gestão como boa ou ótima. Entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, o percentual cai para 41%.
Já no recorte de renda familiar, a boa avaliação ao gestor é consenso. Tanto entre os mais pobres quanto entre os que ganham mais de dois salários mínimos, mais da metade dos que foram ouvidos avaliaram a gestão como boa ou ótima. 58% dos que ganham até um salário, 57% entre os que ganham de um a dois salários e 56% entre os que ganham mais de dois.

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Os insatisfeitos estão entre os mais jovens e os que ganham mais de dois salários. Entre os que têm entre 16 e 24 anos, 16% avaliaram a gestão como ruim ou péssima. Já entre os que ganham mais de dois salários, 13%.  
Marcos Garcia, Eliana Dadalto e Lucas Scaramussa brigam pelos votos dos insatisfeitos com a atual administração. Eles têm 29%, 24% e 22% das intenções de voto desse segmento, respectivamente.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope em Linhares foi realizada entre os dias 23 e 24 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-02425/2020.

Especificações técnicas

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