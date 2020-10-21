Pesquisa Ibope: Victor Coelho lidera isolado disputa para prefeito de Cachoeiro

Eleições em Cachoeiro de Itapemirim: 13 candidatos disputam a prefeitura Crédito: Arte Geraldo Neto

O atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim , Victor Coelho (PSB), que disputa a reeleição, lidera, com ampla vantagem, a disputa pela prefeitura da cidade. Ele aparece com 51% das intenções de voto, de acordo com pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta quarta-feira (21).

O segundo colocado, Jonas Nogueira (PL), que, aliás, é o atual vice-prefeito, que rompeu com Coelho, tem 8%. E Diego Libardi (DEM), que tem o deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM) como padrinho político, aparece em seguida, com 6%.

Your browser does not support the audio element. Ibope - Victor Coelho lidera isolado disputa para prefeito de Cachoeiro

A margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos. No limite dessa margem, se Jonas tiver 5 pontos a menos, indo assim para 3%, e Subtenente Paulo Sérgio (PTB), que aparece com 1%, tiver 5 pontos a mais, chegando a 6%, por exemplo, há empate técnico. O empate técnico envolve, ainda no extremo da margem, 9 candidatos citados pelos entrevistados na pesquisa.

Esse recorte é na pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes dos candidatos é mostrada aos entrevistados. Na espontânea, quando nenhum concorrente é apresentado previamente aos eleitores, Victor Coelho é também o nome mais citado. Ele aparece com 42%.

Josué, que teve a candidatura barrada mais recentemente, foi incluído entre as opções para os eleitores. Ele informou que pretende recorrer da decisão para seguir na disputa.

Em novembro deste ano teremos eleições para prefeito e vereadores. Se a eleição para prefeito de Cachoeiro de Itapemirim fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada)

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Cachoeiro de Itapemirim é o maior colégio eleitoral do Sul do Espírito Santo e não tem 2º turno nas eleições, pois possui menos de 200 mil eleitores. No entanto, conforme o resultado do Ibope, o resultado de Victor Coelho o tornaria eleito já em 1º turno, mesmo se houvesse a possibilidade de uma segunda rodada.

Victor Coelho está encerrando seu primeiro mandato e ingressou na carreira política após a morte de seu irmão Glauber Coelho, que foi vereador e deputado estadual. Em 2016, Victor disputou e venceu sua primeira eleição, obtendo 59.377 votos.

Apesar de a chapa ter saído vitoriosa, prefeito e vice romperam menos de dois anos depois. Isso aconteceu no fim de 2018, após Jonas Nogueira (PL) discordar de um projeto encaminhado pelo prefeito para a Câmara. Desde então, a relação entre os dois é estritamente profissional. Antes aliados, agora são adversários no pleito.

Nogueira, principal adversário de Coelho, é considerado um candidato bolsonarista e faz oposição a Casagrande. Ele se filiou ao PSL quando o ex-deputado Carlos Manato presidia o partido no Estado. Mas com a saída de Manato da sigla, o vice-prefeito ficou sem espaço. Por isso, migrou para o PL, de Magno Malta, que lhe garantiu legenda para disputar.

Em um terceiro núcleo político está Diego Libardi, terceiro colocado na pesquisa, que tem os deputados Theodorico Ferraço e Norma Ayub (DEM) como padrinhos políticos.

O PP, que tem como candidata Fayda Belo, chegou a ensaiar uma aliança com Libardi, mas recuou. O demista também conta com a aliança com o Republicanos, partido do presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos).

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, atrás de Victor Coelho, mas ainda bem distantes, estão Diego Libardi e Jonas Nogueira, com 4% cada um, e Renata Fiório, com 3%. Quatro candidatos aparecem com 1%: Dr. Izaias Junior, Fabricio do Zumbi, Fayda Belo e Joana D Arck.

Em novembro deste ano teremos eleições para prefeito e vereadores. Se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria para prefeito de Cachoeiro? (Espontânea)

REJEIÇÃO

O Ibope também quis saber em quem os eleitores de Cachoeiro não votariam de jeito nenhum. O líder na pesquisa é também o mais rejeitado: 20% responderam Victor Coelho, porém o percentual de rejeição fica bem abaixo do de intenções de voto.

A segunda mais rejeitada é a candidata do PT, Joana D Arck, com 17%. O vice Jonas Nogueira vem em terceiro neste quesito negativo, com 15%.

Dentre estes candidatos a prefeito de Cachoeiro, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum?

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

Independentemente de em quem o entrevistado pretende votar, o Ibope também perguntou quem o eleitor avalia que vai ser eleito. Para 62% dos entrevistados, é Victor Coelho quem vai ocupar a cadeira no Palácio Bernardino Monteiro a partir de janeiro de 2021. Outros 6% acreditam que será Jonas Nogueira, o segundo mais mencionado.

Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Cachoeiro?