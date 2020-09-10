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Convenção

DEM confirma Diego Libardi como candidato à Prefeitura de Cachoeiro

O advogado de 37 anos conta com o apoio do deputado estadual Theodorico Ferraço, para quem aliás, Libardi 'tem tudo para ser o Ferraço dos velhos tempos

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 19:02
DEM confirma Diego Libardi para prefeito de Cachoeiro
Em convenção virtual, DEM confirma Diego Libardi para prefeito de Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais
A convenção do Democratas, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, definiu na noite de quarta-feira (09), o nome do advogado Diego Libardi para disputar a prefeitura da cidade. Durante o evento virtual não ficou decidido quem vai ocupar o lugar de vice na chapa. O partido ainda dialoga no cenário político para firmar coligações.
O anúncio, que já era esperado, ocorreu de forma virtual devido à pandemia do novo coronavírus e das orientações de distanciamento social. O deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), que dá as cartas no partido no Estado e comandou Cachoeiro de Itapemirim por quatro mandatos, discursou:
O nome de Diego representa uma importância muito grande para Cachoeiro. Sinto que você (Diego) tem tudo para ser o Ferraço dos velhos tempos.
O DEM também lançou 23 nomes para vereador. A população tem um carinho muito grande pela obra de Ferraço na cidade e eu também. Vou defender essa ideia de gestão que teve para a cidade, afirmou Diego Libardi.
Sobre a composição da chapa, o advogado de 37 anos acredita que isso deve ser definido na reta final do pedido de registro de candidaturas à Justiça Eleitoral.
Pode ser de algum partido que estiver coligado ou mesmo do próprio partido. Hoje, não temos nada definido. Vamos até o prazo dos registros para fazer o trabalho de composição de alianças para chegar a esse nome, mencionou o candidato, que também é o presidente do partido no município.

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