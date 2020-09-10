DEM confirma Diego Libardi como candidato à Prefeitura de Cachoeiro

A convenção do Democratas, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, definiu na noite de quarta-feira (09), o nome do advogado Diego Libardi para disputar a prefeitura da cidade. Durante o evento virtual não ficou decidido quem vai ocupar o lugar de vice na chapa. O partido ainda dialoga no cenário político para firmar coligações.
O anúncio, que já era esperado, ocorreu de forma virtual devido à pandemia do novo coronavírus e das orientações de distanciamento social. O deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), que dá as cartas no partido no Estado e comandou Cachoeiro de Itapemirim por quatro mandatos, discursou:
O nome de Diego representa uma importância muito grande para Cachoeiro. Sinto que você (Diego) tem tudo para ser o Ferraço dos velhos tempos.
O DEM também lançou 23 nomes para vereador. A população tem um carinho muito grande pela obra de Ferraço na cidade e eu também. Vou defender essa ideia de gestão que teve para a cidade, afirmou Diego Libardi.
Sobre a composição da chapa, o advogado de 37 anos acredita que isso deve ser definido na reta final do pedido de registro de candidaturas à Justiça Eleitoral.
Pode ser de algum partido que estiver coligado ou mesmo do próprio partido. Hoje, não temos nada definido. Vamos até o prazo dos registros para fazer o trabalho de composição de alianças para chegar a esse nome, mencionou o candidato, que também é o presidente do partido no município.