Victor Coelho (PSB) está no primeiro mandato como prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e disputa a reeleição Crédito: Arte Geraldo Neto

O prefeito é a opção de voto da maior parte dos entrevistados de todas as faixas etárias, mas o maior índice é entre aqueles que têm 55 anos ou mais: 61% deles disseram que pretendem votar no socialista. Entre os mais jovens, Coelho é o candidato escolhido por 54% daqueles que possuem de 16 a 24 anos. A faixa etária em que ele se sai pior, mais ainda superior a outros candidatos, é entre 25 a 34 anos. O prefeito foi citado por 45% deles.

Your browser does not support the audio element. Liderando em Cachoeiro, Victor Coelho se destaca entre eleitores mais velhos

INTENÇÃO DE VOTO POR FAIXA ETÁRIA

Por outro lado, é entre os eleitores de 55 anos ou mais que o atual vice-prefeito Jonas Nogueira (PL), também candidato a prefeito, se sai pior. Ele tem a preferência de apenas 6% desses eleitores. Jonas Nogueira, apesar de apresentar apenas 8% das intenções de votos no cenário geral, é um dos principais rivais de Victor Coelho na disputa.

Nas eleições de 2016, Coelho e Nogueira formaram a chapa que saiu vitoriosa em Cachoeiro. Mas cerca de dois anos depois, eles romperam após discordarem de um projeto sobre transporte público. Desde então, o vice-prefeito tornou-se um opositor da gestão atual.

No plano estadual, eles também compõem partidos de perfil bem diferente. O atual prefeito é o candidato do partido do governador. Ele, inclusive, foi um dos poucos concorrentes do PSB que recebeu apoio explícito de Casagrande, por meio de um vídeo . Dos eleitores que avaliam a gestão do prefeito como boa ou ótima, 50% fazem a mesma avaliação da administração do chefe do Executivo estadual.

Já Jonas Nogueira (PL), além de se declarar bolsonarista, tem apoio do ex-deputado Carlos Manato (sem partido), adversário de Casagrande nas eleições de 2018.

DESEMPENHO É MELHOR ENTRE ELEITORES COM MENOR ESCOLARIDADE

Victor Coelho também tem desempenho melhor entre eleitores de baixa escolaridade. Dos que possuem apenas ensino fundamental, 53% citaram o candidato como primeira opção de voto. Esse mesmo percentual é registrado entre os que têm ensino médio. Já entre eleitores que cursaram uma faculdade, o atual prefeito tem preferência de 47%.

É nas classes mais altas que Coelho se destaca. O atual prefeito tem a preferência de 51% dos eleitores que ganham mais de dois salários. Entre os que ganham mais de 1 até dois salários, esse percentual é ainda maior: 60%.

Na classe mais baixa o prefeito sai pior, mas ainda superior a todos os outros candidatos. Ele é citado como opção de voto de 43% dos entrevistados que ganham até um salário mínimo.

Em relação ao gênero, Victor Coelho se destaca entre as eleitoras mulheres: 54% apontam o nome do candidato como a escolha de voto em novembro. Entre os homens, esse percentual é de 49%.

MAIOR PARTE DOS INSATISFEITOS COM PREFEITO DIZ QUE NÃO TEM OPÇÃO

Do total de eleitores que avaliam a gestão do atual prefeito como boa ou ótima, 80% afirmam que pretendem votar nele. Já entre os que classificam a administração como ruim ou péssima, 26% afirmam que não têm opção e vão votar em branco ou nulo.

Esse número é superior ao de eleitores que vai votar nos dois principais candidatos que disputam o voto dos insatisfeitos. Dos que classificam a gestão de Victor Coelho como ruim ou péssima, 13% disseram que pretendem votar em Diego Libardi (DEM) e 12% em Jonas Nogueira (PL).