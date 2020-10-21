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Pesquisa Ibope

Liderando em Cachoeiro, Victor Coelho se destaca entre eleitores mais velhos

Candidato é o nome preferido entre todos os perfis de eleitores, mas se destaca entre aqueles que possuem 55 anos ou mais e que ganham de um a dois salários mínimos

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 20:31
Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Cachoeiro - Victor Coelho
Victor Coelho (PSB) está no primeiro mandato como prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e disputa a reeleição Crédito: Arte Geraldo Neto
Largando na frente na disputa pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, o atual prefeito, Victor Coelho (PSB), é o nome preferido entre todos os perfis de eleitores da cidade. Contudo, é no grupo de pessoas mais velhas e com renda de um até dois salários mínimos que ele encontra a maior parte do seu eleitorado, como mostra a pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta quarta-feira (21).
O prefeito é a opção de voto da maior parte dos entrevistados de todas as faixas etárias, mas o maior índice é entre aqueles que têm 55 anos ou mais: 61% deles disseram que pretendem votar no socialista. Entre os mais jovens, Coelho é o candidato escolhido por 54% daqueles que possuem de 16 a 24 anos. A faixa etária em que ele se sai pior, mais ainda superior a outros candidatos, é entre 25 a 34 anos. O prefeito foi citado por 45% deles.
Liderando em Cachoeiro, Victor Coelho se destaca entre eleitores mais velhos
No cenário geral, sem recortes, Victor Coelho possui 51% das intenções de voto. Ele lidera, com folga, a corrida eleitoral em Cachoeiro.

INTENÇÃO DE VOTO POR FAIXA ETÁRIA

Por outro lado, é entre os eleitores de 55 anos ou mais que o atual vice-prefeito Jonas Nogueira (PL), também candidato a prefeito, se sai pior. Ele tem a preferência de apenas 6% desses eleitores. Jonas Nogueira, apesar de apresentar apenas 8% das intenções de votos no cenário geral, é um dos principais rivais de Victor Coelho na disputa. 
Nas eleições de 2016, Coelho e Nogueira formaram a chapa que saiu vitoriosa em Cachoeiro. Mas cerca de dois anos depois, eles romperam após discordarem de um projeto sobre transporte público. Desde então, o vice-prefeito tornou-se um opositor da gestão atual.
No plano estadual, eles também compõem partidos de perfil bem diferente. O atual prefeito é o candidato do partido do governador. Ele, inclusive, foi um dos poucos concorrentes do PSB que recebeu apoio explícito de Casagrande, por meio de um vídeo. Dos eleitores que avaliam a gestão do prefeito como boa ou ótima, 50% fazem a mesma avaliação da administração do chefe do Executivo estadual.
Já Jonas Nogueira (PL), além de se declarar bolsonarista, tem apoio do ex-deputado Carlos Manato (sem partido), adversário de Casagrande nas eleições de 2018. 

DESEMPENHO É MELHOR ENTRE ELEITORES COM MENOR ESCOLARIDADE

Victor Coelho também tem desempenho melhor entre eleitores de baixa escolaridade. Dos que possuem apenas ensino fundamental, 53% citaram o candidato como primeira opção de voto. Esse mesmo percentual é registrado entre os que têm ensino médio. Já entre eleitores que cursaram uma faculdade, o atual prefeito tem preferência de 47%.
É nas classes mais altas que Coelho se destaca. O atual prefeito tem a preferência de 51% dos eleitores que ganham mais de dois salários. Entre os que ganham mais de 1 até dois salários, esse percentual é ainda maior: 60%.
Na classe mais baixa o prefeito sai pior, mas ainda superior a todos os outros candidatos. Ele é citado como opção de voto de 43% dos entrevistados que ganham até um salário mínimo.
Em relação ao gênero, Victor Coelho se destaca entre as eleitoras mulheres: 54% apontam o nome do candidato como a escolha de voto em novembro. Entre os homens, esse percentual é de 49%.

MAIOR PARTE DOS INSATISFEITOS COM PREFEITO DIZ QUE NÃO TEM OPÇÃO

Do total de eleitores que avaliam a gestão do atual prefeito como boa ou ótima, 80% afirmam que pretendem votar nele. Já entre os que classificam a administração como ruim ou péssima, 26% afirmam que não têm opção e vão votar em branco ou nulo. 
Esse número é superior ao de eleitores que vai votar nos dois principais candidatos que disputam o voto dos insatisfeitos. Dos que classificam a gestão de Victor Coelho como ruim ou péssima, 13% disseram que pretendem votar em Diego Libardi (DEM) e 12% em Jonas Nogueira (PL).

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada em Cachoeiro de Itapemirim entre os dias 19 e 20 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-00940/2020.

Especificações técnicas

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