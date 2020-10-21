Primeira rodada do Ibope na Grande Vitória veio boa para Casagrande

Pesquisas Ibope até agora vieram muito boas para Casa Crédito: Amarildo

Em Vitória, de acordo com o levantamento do Ibope publicado no último dia 13, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) e o ex-prefeito João Coser (PT) lideram no cenário estimulado de intenções de voto, com 22% cada um. De novo: tudo ainda pode se alterar. Mas, mantido esse resultado, os dois irão para o 2º turno.

Apoiado pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania), Gandini é aliado de Casagrande, que afirmou, em fevereiro, ter compromisso em “fortalecer o projeto político de Luciano em Vitória”. Quanto a Coser, chegou a ter a candidatura incentivada nos bastidores por Casagrande. Qualquer um dos dois eleito é “bom negócio” para o governador.

Enquanto isso, em Vila Velha, conforme a sondagem do Ibope publicada na última quinta-feira (15), o prefeito Max Filho (PSDB) se destaca com 26% das intenções de voto na estimulada e está tecnicamente empatado na liderança com o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD), que tem 24%. Os dois hoje iriam para o 2º turno. Max é aliado de Casagrande e o PSB está na coligação do prefeito. Com Neucimar, o governador também tem boa relação política.

Em Cariacica, segundo a pesquisa Ibope divulgada no último sábado (19), os dois líderes nas intenções de voto estimuladas são o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM), com 13%, e Sandro Locutor (PROS), com 10%. Ambos estão tecnicamente empatados. Euclério é deputado governista e tem secretários de Estado em seu palanque, enquanto Sandro, além de ser aliado do governo, ocupou cargo de assessor especial do Detran até abril.

Na Serra, de acordo com o Ibope publicado na última segunda-feira (19), o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) desponta como franco favorito. Hoje, ele estaria eleito em 1º turno, com 57% dos votos válidos. Esse resultado também convém a Casagrande, que tem em Vidigal um forte aliado.

O ex-prefeito apoiou sua candidatura ao governo em 2018, e o PDT faz parte da base aliada. Foi de Vidigal, por exemplo, a indicação pessoal do nome do secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu.

Em resumo: essa primeira rodada de pesquisas do Ibope veio boa para Casagrande. Se o quadro persistir assim, mesmo sem subir em um palanque e sem fazer um só prefeito do próprio partido, o governador pode sagrar-se como um dos grandes vencedores desse processo eleitoral na Grande Vitória.

PARA O PSB, VIDA DURA…

Quanto aos candidatos do PSB, a vida está um pouco mais difícil. Na intenção de voto estimulada, o Ibope traz o deputado estadual Bruno Lamas com 8% na Serra; o vice-prefeito Sérgio Sá com 5% em Vitória; e o professor e ex-vereador Saulo Andreon com 2% em Cariacica.

SERRA: O QUADRO MAIS CONSOLIDADO

Entre os quatro municípios da Grande Vitória que tiveram o cenário captado pelo Ibope, a Serra é o que tem o menor percentual de eleitores indecisos, o que sinaliza um quadro mais consolidado que nas outras cidades.

Na Serra, na espontânea, só 38% não souberam responder em quem vão votar. Na estimulada, só 8%.

Em Vitória, foram 43% na espontânea e 9% na estimulada.

Em Vila Velha, 49% na espontânea e 10% na estimulada.

Em Cariacica, a eleição mais aberta das quatro, o índice de “não sabe/ não respondeu” chegou a 57% na espontânea e a 14% na estimulada.

VIDIGAL: CAMPEÃO NA ESPONTÂNEA

Cruzando os resultados das pesquisas nos quatro municípios, conclui-se que Sérgio Vidigal é, hoje, na Grande Vitória, o campeão disparado de menções na intenção de voto espontânea (quando os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem terem acesso à relação de candidatos). Na Serra, Vidigal é citado por 30% na espontânea. Nos demais municípios, quem chega mais perto é Max Filho, em Vila Velha, com 14% na espontânea.

Isso também reforça o elevado recall político do ex-prefeito da Serra.

NEUCIMAR AGRADECE

De certo modo, esse resultado confortável de Vidigal no momento tira a pressão de cima de Neucimar Fraga. Se Neucimar perder em Vila Velha e Vidigal ganhar na Serra, o primeiro assume a vaga do segundo como deputado federal. Vai amarrar o burro na sombra em Brasília, sem sofrer um décimo da cobrança que recairá sobre os próximos prefeitos no período da pandemia e do pós-pandemia.

MILITARES EM MARCHA LENTA

O Ibope também revelou que a segurança pública predomina como área prioritária nas avaliações do eleitores da Grande Vitória. Mas os muitos candidatos a prefeito com origem militar precisam “acelerar a marcha”. Em Vitória, Assumção (Patriota) tem 6% na intenção estimulada, enquanto Nylton Rodrigues (Novo) não passa de 1%; em Vila Velha, Wagner Borges (PL) tem 2%; em Cariacica, Assis (PTB) registra 6%, enquanto Joel da Costa (PSL) fica com 4%.

MULHERES REJEITAM MAIS AS MULHERES

Em Cariacica, mulheres rejeitam mais que homens as duas candidatas do gênero feminino na disputa pela prefeitura. A educadora Célia Tavares (PT) tem a rejeição de 11% dos homens e de 16% das mulheres. Já Bia Biancardi (PMB) é rejeitada por 8% dos homens, contra 12% das mulheres.

SOU POBRE, MAS SOU FELIZ?

As pesquisas do Ibope relativizam bastante o conceito de “sou pobre, mas sou feliz”. Na verdade, as sondagens na Grande Vitória só confirmam, estatisticamente, certa obviedade: quanto mais pobre o cidadão, menos satisfeito com a vida ele tende a ser.

Em Vila Velha, por exemplo, entre os que têm renda familiar acima de 5 salários mínimos, 16% estão muitos satisfeitos com a vida, resposta dada por só 4% dos que têm renda familiar até um salário mínimo.

Na outra ponta da escala da alegria, entre os que têm renda familiar acima de 5 salários mínimos, só 12% se dizem insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a vida, mas assim se consideram 33% dos entrevistados cuja renda familiar vai até um salário mínimo.

O padrão é registrado em todos os municípios.