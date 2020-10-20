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Dia do Servidor

Servidores do governo do ES terão pagamento antecipado para 28 de outubro

Geralmente, os pagamentos são feitos no último dia útil de cada mês, mas serão antecipados por conta do Dia do Servidor Público

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 20:44
Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado ES
Governo estadual, sediado no Palácio Anchieta, no entanto, decidiu que não vai proporcionar feriadão para funcionários públicos Crédito: Carlos Alberto Silva
Os mais de 90 mil servidores do governo do Espírito Santo, entre ativos e inativos, vão ter o pagamento do salário antecipado neste mês de outubro para o próximo dia 28, quando se comemora o Dia do Servidor Público. Geralmente, os pagamentos são feitos no último dia útil de cada mês.
Segundo o governo, aniversariantes de outubro receberão também o adiantamento do 13º salário, conforme estabelecido por lei. 
Em Vitória, a prefeitura transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor Público da quarta-feira para a sexta (30), emendando com o fim de semana. Como a segunda-feira seguinte à data, 2 de novembro, é Dia de Finados, os servidores municipais terão quatro dias de folga.

SEM FERIADÃO CONTRA AGLOMERAÇÃO

Já o governo do Estado disse que não fará essa alteração nas repartições estaduais para evitar aglomerações no feriado.
Ficam excluídos da medida apenas aqueles órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços essenciais, especialmente aqueles envolvidos no combate à pandemia do coronavírus, como a área da saúde.

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