Servidores do governo do ES terão pagamento antecipado para 28 de outubro

Os mais de 90 mil servidores do governo do Espírito Santo, entre ativos e inativos, vão ter o pagamento do salário antecipado neste mês de outubro para o próximo dia 28, quando se comemora o Dia do Servidor Público. Geralmente, os pagamentos são feitos no último dia útil de cada mês.
Segundo o governo, aniversariantes de outubro receberão também o adiantamento do 13º salário, conforme estabelecido por lei.
Em Vitória, a prefeitura transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor Público da quarta-feira para a sexta (30), emendando com o fim de semana. Como a segunda-feira seguinte à data, 2 de novembro, é Dia de Finados, os servidores municipais terão quatro dias de folga.
SEM FERIADÃO CONTRA AGLOMERAÇÃO
Já o governo do Estado disse que não fará essa alteração nas repartições estaduais para evitar aglomerações no feriado.
Ficam excluídos da medida apenas aqueles órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços essenciais, especialmente aqueles envolvidos no combate à pandemia do coronavírus, como a área da saúde.