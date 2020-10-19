Servidor público de Vitória vai ganhar feriado prolongado no fim do mês

O decreto em que oficializa a mudança na Capital foi publicado nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial de Vitória e vale para as repartições públicas da Administração Municipal Direta e Indireta.

O ponto facultativo para o Dia do Servidor Público em 2020 está previsto em um decreto municipal de dezembro de 2019, com a lista de feriados e datas em que as organizações podem dispensar os trabalhadores. Esse calendário tem 19 feriados, entre municipais e federais, ou pontos facultativos.

A Prefeitura de Cariacica informou que também transferiu o ponto facultativo para o dia 30 de outubro, emendando com o fim de semana. As prefeituras de Vila Velha e Guarapari disseram que, por enquanto, não houve alteração na data. Já a Prefeitura da Serra disse que ainda está avaliando a mudança. O Governo do Estado já decidiu e afirmou que, para evitar aglomerações por conta da Covid-19, o feriado do Dia do Servidor nas repartições estaduais será na quarta-feira (28).