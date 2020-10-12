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Mesmo com o tempo nublado, praia de Guarapari lota no feriado

A lotação foi comemorada por uma vendedora ambulante. 'A praia encheu, está boa de venda, fazia tempo que eu não via a praia desse jeito, desde o carnaval', disse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 14:33

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 14:33

Praia do Morro, em Guarapari, fica lotada nesta segunda-feira (12) mesmo com tempo nublado
Praia do Morro, em Guarapari, fica lotada nesta segunda-feira (12) mesmo com tempo nublado Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O dia amanheceu nublado em toda a Grande Vitória, mas o tempo fechado não impediu a aglomeração na Praia do Morro, em Guarapari, nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que os mineiros tomaram conta da praia. "Viemos na sexta e vamos embora amanhã", disse um turista. "Aqui é nossa praia. Cheguei sábado e estou indo embora hoje", contou um senhor.
De acordo com Fernando Otávio Campos, da Associação Brasileira de Hotéis, a expectativa de lotação extrapolou na ocupação dos hotéis e locações de Guarapari neste feriado.

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"Tivemos 100% de ocupação e conseguimos melhorar os preços e condições, vieram novos turistas. Estamos com 100% de ocupação para o próximo feriado e, ainda assim, com muita gente procurando", disse.
A lotação foi comemorada por uma vendedora ambulante. "A praia encheu, está boa de venda, fazia tempo que eu não via a praia desse jeito, desde o carnaval", disse.
Praia do Morro, em Guarapari, fica lotada nesta segunda-feira (12) mesmo com tempo nublado
Praia do Morro, em Guarapari, fica lotada nesta segunda-feira (12) mesmo com tempo nublado Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Guarapari é um dos municípios que está em risco baixo para a transmissão da Covid-19, classificada na cor verde no mapa de risco divulgado na última sexta-feira (9) pelo governo do Estado.
Ainda assim, o governador Renato Casagrande tem lembrado aos capixabas que risco baixo não é ausência de risco, e pede a colaboração de todos para respeitar o distanciamento social, e continuar fazendo o uso de máscaras.

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