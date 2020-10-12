Mesmo com o tempo nublado, praia de Guarapari lota no feriado

Praia do Morro, em Guarapari, fica lotada nesta segunda-feira (12) mesmo com tempo nublado Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O dia amanheceu nublado em toda a Grande Vitória , mas o tempo fechado não impediu a aglomeração na Praia do Morro, em Guarapari , nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que os mineiros tomaram conta da praia. "Viemos na sexta e vamos embora amanhã", disse um turista. "Aqui é nossa praia. Cheguei sábado e estou indo embora hoje", contou um senhor.

De acordo com Fernando Otávio Campos, da Associação Brasileira de Hotéis, a expectativa de lotação extrapolou na ocupação dos hotéis e locações de Guarapari neste feriado.

"Tivemos 100% de ocupação e conseguimos melhorar os preços e condições, vieram novos turistas. Estamos com 100% de ocupação para o próximo feriado e, ainda assim, com muita gente procurando", disse.

A lotação foi comemorada por uma vendedora ambulante. "A praia encheu, está boa de venda, fazia tempo que eu não via a praia desse jeito, desde o carnaval", disse.

Praia do Morro, em Guarapari, fica lotada nesta segunda-feira (12) mesmo com tempo nublado Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Guarapari é um dos municípios que está em risco baixo para a transmissão da Covid-19, classificada na cor verde no mapa de risco divulgado na última sexta-feira (9) pelo governo do Estado.