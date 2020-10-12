Feriado deve ser de tempo nublado e pancadas de chuva no ES

A previsão para esta segunda-feira (12) é de chuva e céu com muitas nuvens em grande parte do ES Crédito: Fernando Madeira

O instituto prevê que os ventos úmidos que sopram do mar vão provocar chuva por toda faixa litorânea do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, o tempo fica nublado, mas sem chuva. Nas regiões Norte e Noroeste, chove pela manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos. As temperaturas sofrem ligeiro aumento.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove em alguns momentos. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, sol e variação de nuvens. Chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol e variação de nuvens. Chuva rápida pela manhã. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chuva rápida pela manhã. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chuva rápida pela manhã. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

ALERTA DE VENTOS FORTES

Continua valendo até esta segunda-feira (12) o alerta emitido no sábado (10) pela Marinha do Brasil para ventos intensos de até 60 quilômetros por hora nas faixas litorâneas do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Os ventos fortes de direção Sudeste a Leste são provocados pela passagem de uma frente fria no litoral, que também é a causadora da queda na temperatura.