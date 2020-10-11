Após tempestade em Guaçuí, famílias começam a voltar para casa

Chuva e ventania causaram queda de árvores em Guaçuí Crédito: Divulgação

O coordenador da Defesa Civil de Guaçuí, Joilson Wagner da Costa, destacou que os desalojados foram abrigados em um hotel disponibilizado pela prefeitura e estão retornando para suas casas. Segundo ele, três famílias ficaram nessa situação, por causa dos danos graves nas residências. Outras pessoas que estavam na casa de familiares e vizinhos também estão voltando para casa.

DISTRIBUIÇÃO DE TELHAS

Ainda de acordo com Joilson, famílias que tiveram problemas com o telhado de suas residências estão recebendo auxílio do Executivo municipal com a distribuição de telhas. Esse trabalho aconteceu durante todo este domingo (11). A prefeitura também está auxiliando as pessoas que perderam móveis e roupas durante a chuva.

Além disso, o coordenador da Defesa Civil de Guaçuí destacou que todos os pontos do município já tiveram o fornecimento de energia e internet normalizados. Com o elevado número de descargas e rajadas de vento que atingiram a cidade, alguns bairros tiveram problemas com esses serviços.

Em nota, a Prefeitura de Guaçuí informou que 95 famílias foram atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda.

Danos em Guaçuí após temporal Crédito: Divulgação/ prefeitura

A Prefeitura informou ainda que a Defesa Civil Municipal, em parceria com técnicos da Secretaria, estão preparando relatório com informações que serão enviadas à Defesa Civil Estadual, para que Guaçuí possa conseguir ajuda do Estado para essas famílias.

As equipes vão continuar trabalhando para que todos os atingidos sejam atendidos, porque foram muitos os prejuízos, com pessoas perdendo tudo que possuíam, afirmou a nota.

VENDAVAL EM GUAÇUÍ

Em Guaçuí, o forte temporal provocou estragos na noite de sexta-feira (9) nos bairros Manoel Monteiro Torres, Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores. Casas ficaram destelhadas e móveis totalmente destruídos. Segundo alguns moradores, "a ventania chegou como um redemoinho que foi arrancando tudo por onde passava".

O vendaval derrubou árvores e postes. Um deles atingiu uma casa, mas ninguém ficou ferido, e a lateral do terraço de um prédio quase desabou.

Chuva em Guaçuí