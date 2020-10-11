Após tempestade em Guaçuí, famílias começam a voltar para casa

O município de Guaçuí, na Região do Caparaó, está se recuperando do vendaval da noite desta sexta-feira (09), que causou transtornos em a casas e comércios de alguns bairros da cidade.
O coordenador da Defesa Civil de Guaçuí, Joilson Wagner da Costa, destacou que os desalojados foram abrigados em um hotel disponibilizado pela prefeitura e estão retornando para suas casas. Segundo ele, três famílias ficaram nessa situação, por causa dos danos graves nas residências. Outras pessoas que estavam na casa de familiares e vizinhos também estão voltando para casa.
DISTRIBUIÇÃO DE TELHAS
Ainda de acordo com Joilson, famílias que tiveram problemas com o telhado de suas residências estão recebendo auxílio do Executivo municipal com a distribuição de telhas. Esse trabalho aconteceu durante todo este domingo (11). A prefeitura também está auxiliando as pessoas que perderam móveis e roupas durante a chuva.
Além disso, o coordenador da Defesa Civil de Guaçuí destacou que todos os pontos do município já tiveram o fornecimento de energia e internet normalizados. Com o elevado número de descargas e rajadas de vento que atingiram a cidade, alguns bairros tiveram problemas com esses serviços.
Em nota, a Prefeitura de Guaçuí informou que 95 famílias foram atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda.
A Prefeitura informou ainda que a Defesa Civil Municipal, em parceria com técnicos da Secretaria, estão preparando relatório com informações que serão enviadas à Defesa Civil Estadual, para que Guaçuí possa conseguir ajuda do Estado para essas famílias.
As equipes vão continuar trabalhando para que todos os atingidos sejam atendidos, porque foram muitos os prejuízos, com pessoas perdendo tudo que possuíam, afirmou a nota.
VENDAVAL EM GUAÇUÍ
Em Guaçuí, o forte temporal provocou estragos na noite de sexta-feira (9) nos bairros Manoel Monteiro Torres, Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores. Casas ficaram destelhadas e móveis totalmente destruídos. Segundo alguns moradores, "a ventania chegou como um redemoinho que foi arrancando tudo por onde passava".
O vendaval derrubou árvores e postes. Um deles atingiu uma casa, mas ninguém ficou ferido, e a lateral do terraço de um prédio quase desabou.
Chuva em Guaçuí
As máquinas da Prefeitura de Guaçuí foram usadas para liberar o tráfego na ES-482, que ficou interditada por causa da quantidade de árvores e galhos que caíram sobre o asfalto.