Moradores registram chuva de granizo e vendaval em Itarana

O município de Itarana, na região Serrana do Espírito Santo, registrou uma forte chuva de granizo e vendaval no início da tarde desta quinta-feira (8). Moradores relataram que a situação atingiu a sede do município e algumas localidades do interior.
De acordo com Charles Antônio do Nascimento, coordenador da Defesa Civil municipal, a equipe percorreu as localidades afetadas para verificar a situação e não registrou ocorrências graves como destelhamento de residências ou pessoas feridas.
A localidade de Pedra Alegre, no interior do município foi a que registrou maior volume de pedras de gelo. A Defesa Civil ainda não conseguiu verificar a quantidade de chuva que caiu em Itarana.
O coordenador informou que uma árvore caiu na rodovia ES 264 e uma equipe da prefeitura esteve no local para fazer a retirada.