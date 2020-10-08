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Moradores registram chuva de granizo e vendaval em Itarana

Situação atingiu a sede do município e algumas localidades do interior, segundo os moradores. Defesa Civil municipal percorreu as localidades afetadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 17:21

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 17:21

Chuva de granizo em Itarana
Chuva de granizo em Itarana Crédito: Eliseu Bridi
O município de Itarana, na região Serrana do Espírito Santo, registrou uma forte chuva de granizo e vendaval no início da tarde desta quinta-feira (8). Moradores relataram que a situação atingiu a sede do município e algumas localidades do interior.
De acordo com Charles Antônio do Nascimento, coordenador da Defesa Civil municipal, a equipe percorreu as localidades afetadas para verificar a situação e não registrou ocorrências graves como destelhamento de residências ou pessoas feridas. 
A localidade de Pedra Alegre, no interior do município foi a que registrou maior volume de pedras de gelo. A Defesa Civil ainda não conseguiu verificar a quantidade de chuva que caiu em Itarana. 
O coordenador informou que uma árvore caiu na rodovia ES 264 e uma equipe da prefeitura esteve no local para fazer a retirada. 
Gelo no interior de Itarana Crédito: Francieli Fioroti

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