Internauta registra chuva de granizo na Região Serrana do ES

Chuva de granizo ocorreu em na tarde desta quarta-feira (07) no interior de Santa Maria e Jetibá Crédito: Internauta

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Novamente procurada pela reportagem de A Gazeta, a meteorologia do Incaper não soube precisar a ocorrência do fenômeno no local, por não estar presente lá, mas garantiu que existiam condições favoráveis à ocorrência da chuva de granizo. O fenômeno ocorre quando a água que evapora dos mares rios e superfície terrestre encontra temperaturas extremamente baixas na atmosfera, geralmente perto dos -80°C negativos. Desta forma, as gotículas congelam, ficam mais pesadas que as nuvens e se desprendem na forma de pedras de gelo irregulares em direção ao solo.

O empresário Maurício Hammer também registrou a queda de granizo onde mora, em Alto Santa Maria de Jetibá, interior que fica a pouco mais de 25km de distância do Centro do município. Nas imagens é possível ver o granizo caindo e também ouvir o barulho da chuva.

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No meio rural, se em grande quantidade e intensidade, a chuva de granizo tem potencial até mesmo para destruir lavouras, principalmente os cultivos mais sensíveis, como hortaliças e frutas. As pedras de gelo também são capazes de danificar telhados, trincar e quebrar vidros de automóveis entre outros prejuízos.