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Caiu gelo

Internauta registra chuva de granizo na Região Serrana do ES

O Incaper havia alertado para a possibilidade do fenômeno ocorrer em algumas regiões do Estado por conta das condições climáticas existentes. Registro foi feito no interior da cidade de Santa Maria de Jetibá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 17:56

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:56

Granizo
Chuva de granizo ocorreu em na tarde desta quarta-feira (07) no interior de Santa Maria e Jetibá Crédito: Internauta
A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural para a possibilidade de chuva de granizo em alguns locais das regiões Sul, Serrana e parte do Sul do Espírito Santo para esta quarta-feira (07) se cumpriu. Nesta tarde, moradores e internautas do interior de Santa Maria de Jetibá encaminharam fotos e vídeos das pedras de gelo caindo sobre o terreno.

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Novamente procurada pela reportagem de A Gazeta, a meteorologia do Incaper não soube precisar a ocorrência do fenômeno no local, por não estar presente lá, mas garantiu que existiam condições favoráveis à ocorrência da chuva de granizo. O fenômeno ocorre quando a água que evapora dos mares rios e superfície terrestre encontra temperaturas extremamente baixas na atmosfera, geralmente perto dos -80°C negativos. Desta forma, as gotículas congelam, ficam mais pesadas que as nuvens e se desprendem na forma de pedras de gelo irregulares em direção ao solo.
O empresário Maurício Hammer também registrou a queda de granizo onde mora, em Alto Santa Maria de Jetibá, interior que fica a pouco mais de 25km de distância do Centro do município. Nas imagens é possível ver o granizo caindo e também ouvir o barulho  da chuva.
No meio rural, se em grande quantidade e intensidade, a chuva de granizo tem potencial até mesmo para destruir lavouras, principalmente os cultivos mais sensíveis, como hortaliças e frutas. As pedras de gelo também são capazes de danificar telhados, trincar e quebrar vidros de automóveis entre outros prejuízos.
Para os próximos dias, apesar da instabilidade climática, não há previsão para que o fenômeno volte a ocorrer no Estado.
Ainda nesta quarta-feira (7) o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta para tempestades e chuva de granizo em 20 municípios das regiões Sul e Serrana do ES. Apesar da ocorrência registrada por moradores, o aviso do Inpe não contempla Santa Maria de Jetibá.

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