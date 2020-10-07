Previsão de chuva para o fim de semana e feriado no ES

Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Calor, calor e mais calor. O começo da primavera tem sido de temperaturas altas, mas o cenário deve mudar nos próximos dias. Para o próximo fim de semana e também para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), a previsão é de chuva em todo o Espírito Santo . Não vai fazer frio e a chuva também não deve ser forte, mas vai ajudar a amenizar um pouco a temperatura.

De acordo com o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, a chuva chega primeiro na Região Sul e depois se espalha para todo o território capixaba.

"Observando os próximos dias, a tendência é que teremos uma ocorrência de chuva na metade sul do Estado no sábado, deve se espalhar pelo Estado no domingo e pode se estender ainda na segunda. Em razão da umidade trazida do oceano, a tendência é de instabilidade para os próximos dias. Não vai ser um chuva de forte intensidade, mas será contínua ao longo desses dias. Até terça-feira, deve persistir alguma coisa de chuva", afirma o meteorologista.

Mas para quem acha que chuva é sinônimo de frio, melhor não se animar muito. Apesar da previsão de temperaturas mais amenas, o casaco provavelmente vai continuar no guarda-roupa.

"Com o aumento da nebulosidade, a temperatura deve amenizar um pouco. A temperatura esteve bastante elevada esses dias, vai amenizar o calor, mas não vamos ter temperatura de inverno. A temperatura deve cair mais no domingo. Na segunda, estabiliza e depois volta a subir de novo", explicou Ramos.

Chuva deve se espalhar por todo o Estado no domingo Crédito: Fernando Madeira

CHUVA EM TODO O SUDESTE

De acordo com o Climatempo, depois de mais uma semana muito quente, o enfraquecimento do sistema de alta pressão e uma frente fria, que até o fim da semana fica quase parada ao largo do litoral da Região Sudeste, favorecem o aumento da umidade no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil.

No Sudeste, o sábado (10) tem tempo seco só no norte de Minas Gerais. Muita chuva no Rio de Janeiro, no leste de Minas e no sul capixaba. No domingo (11), há previsão de muita chuva no centro-leste de Minas Gerais. A segunda-feira (12) é de temperatura amena, muita nebulosidade, e ainda com chuva no leste paulista e mineiro, no Rio e no Espírito Santo.