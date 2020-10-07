Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no Espírito Santo

A Marinha do Brasil emitiu, na noite dessa terça-feira (6), um alerta de ventos fortes para o Espírito Santo. Depois do calorão dos últimos dias, a tarde desta quinta-feira (8) pode registrar ventos de até 75 km/h na faixa litorânea do Estado. O aviso vale até a manhã de sexta-feira (9).
De acordo com a Marinha, a mudança no tempo é provocada por um aumento no sistema de alta pressão, que poderá ocasionar ventos fortes de direção Nordeste a Noroeste.
O alerta vale também para a faixa litorânea dos Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e da Bahia, ao sul de Caravelas. A Marinha recomenda que pescadores e praticantes de esportes consultem as condições do vento antes de se lançarem ao mar.