Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no Espírito Santo

De acordo com a Marinha, a mudança no tempo é provocada por um aumento no sistema de alta pressão, que poderá ocasionar ventos fortes de direção Nordeste a Noroeste.

O alerta vale também para a faixa litorânea dos Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e da Bahia, ao sul de Caravelas. A Marinha recomenda que pescadores e praticantes de esportes consultem as condições do vento antes de se lançarem ao mar.