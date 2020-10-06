Inmet emite alerta de chuva forte no ES e risco de alagamentos
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas fortes para o Espírito Santo. O comunicado do órgão é válido para as regiões Sul, Serrana e a Grande Vitória. São esperados entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora, entre as 15h e as 23h desta terça-feira (6).
O comunicado do Inmet diz ainda que há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades que possuem áreas de risco para esses eventos. O alerta, que também é válido para todo o estado do Rio de Janeiro, é classificado na cor amarela, que significa risco potencial.
O órgão recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Alterações em encostas devem ser observadas.