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Chuva no ES

Inmet emite alerta de chuva forte no ES e risco de alagamentos

O órgão alertou para risco potencial de alagamentos e pequenos deslizamentos nas regiões Sul e Serrana do Estado, além da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 15:37

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:37

Chuva na Grande Vitória
O Inmet emitiu um alerta de chuva para o ES nesta terça-feira (6) Crédito: Fernando Madeira
Inmet emite alerta de chuva forte no ES e risco de alagamentos
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas fortes para o Espírito Santo. O comunicado do órgão é válido para as regiões Sul, Serrana e a Grande Vitória. São esperados entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora, entre as 15h e as 23h desta terça-feira (6).
O comunicado do Inmet diz ainda que há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades que possuem áreas de risco para esses eventos. O alerta, que também é válido para todo o estado do Rio de Janeiro, é classificado na cor amarela, que significa risco potencial.
O órgão recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Alterações em encostas devem ser observadas.

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