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Previsão do tempo

ES tem previsão de chuvas com trovoadas durante a semana

O início da primavera tem sido marcado pelo calorão e também por baixos índices de umidade relativa do ar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 20:10

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 20:10

Castelo, no Sul do ES
Castelo deve registrar chuva na quarta (7) e na quinta (8) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Castelo
A tendência de altas temperaturas apresentadas nos últimos dias no Espírito Santo deve ser mantida nesta terça-feira (6), porém há previsão de chuvas com trovoadas em algumas regiões capixabas já na quarta-feira (7). O início da primavera tem sido marcado pelo calorão e também por baixos índices de umidade relativa do ar, inferiores a 30% em algumas localidades.
Segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol deve predominar em boa parte ou em todo o Estado na terça (6) e também na quarta-feira (7). A diferença entre os dois dias está nas regiões Sul e Serrana, que devem ter chuvas com trovoadas. A chuva não garante, necessariamente, diminuição das temperaturas.
Nas regiões há um aumento de nuvens e possibilidade de pancadas a partir da tarde. A diferença está nas temperaturas. Enquanto na Região Serrana, variam entre 21 ºC e 35 ºC , em áreas menos elevadas, e 18 ºC e 30 º nos locais mais altos, moradores do Sul devem sentir o calorão mais forte. A previsão indica mínima de 23 ºC e máxima de 38 ºC.
Em outras regiões que não têm previsão de chuva, como a Grande Vitória, por exemplo, a mínima é de 24 ºC e a máxima de 33ºC na quarta-feira (7). De acordo com informações do Climatempo, a temperatura na Capital Vitória deve permanecer entre 22 ºC e 32 ºC, com 0% de chance de chuva.
Os dois próximos dias devem ser de calor intenso e sem chuva nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do Espírito Santo. As temperaturas podem chegar a 39 ºC na região Noroeste.
A previsão de chuva para as regiões Sul e Serrana e o predomínio do sol está mantida, segundo o Incaper, para quinta-feira (8).

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