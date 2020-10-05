ES tem previsão de chuvas com trovoadas durante a semana

Nas regiões há um aumento de nuvens e possibilidade de pancadas a partir da tarde. A diferença está nas temperaturas. Enquanto na Região Serrana, variam entre 21 ºC e 35 ºC , em áreas menos elevadas, e 18 ºC e 30 º nos locais mais altos, moradores do Sul devem sentir o calorão mais forte. A previsão indica mínima de 23 ºC e máxima de 38 ºC.