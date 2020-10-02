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Previsão do tempo

Até quando vai durar o calorão dos últimos dias no ES?

Tem previsão de máxima de até 42 °C para a Região Sul do Estado neste sábado (3). Mas uma frente fria também pode aparecer por aqui neste fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 12:29

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 12:29

Calor na Grande Vitória
Jovem se refresca em chuveiro na Curva da Jurema Crédito: Vitor Jubini
Céu azul, sem nuvens, e um calor de passar mal. Desde o começo da semana, o cenário tem sido o mesmo no Espírito Santo, com temperaturas altas e até recorde de calor. A sequência de dias quentes, que vieram logo depois de alguns dias de chuva, tem feito muitos capixabas se perguntarem: quando é que o calorão vai embora? A chuva vai voltar? 
De acordo com o coordenador de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, o calor dos últimos dias é causado por uma massa de ar seco e quente que se estabeleceu sobre o Estado, dificultou a formação de nuvem e manteve as temperaturas altas.
O calorão deve continuar até sábado (3), com céu claro, poucas nuvens e sem previsão de chuva em todo o Estado. No domingo (4), a chegada de uma frente fria deve amenizar o calor. Mas se você é daqueles que gostam de frio, nem precisa se animar muito: a queda na temperatura será pequena.

CHUVA RÁPIDA NO DOMINGO

Segundo Ramos, para refrescar um pouquinho, no domingo (4) pode chover na Grande Vitória e na Região Sul, mas nada muito significativo. 
A frente fria vai passar pelo litoral e a presença de umidade trazida do mar pode provocar chuva a partir de domingo, mas não deve ser um volume de chuva significativo. Pode chover na metade sul do Estado, incluindo a Grande Vitória. A tendência é que para os próximos dias, as temperaturas não devem cair de forma significativa. Nos últimos dias, a Grande Vitória registrou 33 °C, pode cair para 30 °C. No sul, que fez 40 °C, vai para uns 35 °C, afirmou o coordenador de meteorologia do Incaper.

CALOR VOLTA NA SEMANA QUE VEM

E é bom deixar avisado: o calorão, com temperaturas ainda mais altas, já volta na metade da semana que vem!
"Vai amenizar um pouco o calorão, mas não vai contribuir para a queda das temperaturas, como na semana passada, quando choveu. Logo depois, as temperaturas voltam a subir. A umidade não deve durar por muito tempo, porque a frente fria se afasta para o oceano. O calorão pode voltar já na terça ou quarta-feira"
Hugo Ramos - Coordenador de Meteorologia do Incaper

PREVISÃO DO TEMPO

O sábado (3) será de céu claro e sem previsão de chuva em todo o Estado. Nas regiões Norte e Noroeste, os índices de umidade relativa do ar devem ficar abaixo dos 30% no período da tarde.

PREVISÃO DE 42°C PARA A REGIÃO SUL

Ainda no sábado, Na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste, temperatura mínima de 23 °C e máxima de 38 °C. Já na Região Sul, os termômetros podem chegar a 42°C. Na Região Serrana, mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.
No domingo, a aproximação de uma frente fria aumenta a quantidade de nuvens ao longo do dia no Estado. São esperadas chuvas esparsas nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. Nessas regiões, os termômetros vão variar entre 22 °C e 32 °C. Já nas regiões Norte e Noroeste, céu com muitas nuvens, mas sem chuva. A temperatura vai variar entre 18 °C e 35 °C.
Na segunda-feira (5), o tempo ficará instável, com previsão de chuvas ocasionais pela manhã em todo o Espírito Santo. Durante a tarde, com aberturas de nuvens, o sol deve voltar a predominar.

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