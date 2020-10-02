Os melhores restaurantes de moqueca do ES segundo chefs e blogueiros

Nesta semana celebramos o prato ícone do Espírito Santo. Mas 30 de setembro não foi escolhido o Dia da Moqueca Capixaba sem razão. É o aniversário do criador do famoso slogan moqueca só capixaba, o resto é peixada, o jornalista Cacau Monjardim.

Inspirados pela ocasião e certos de que para os admiradores da receita (que não são poucos) todo dia é dia de comer moqueca, convidamos cinco divulgadores da nossa cultura por meio da gastronomia para eleger as melhores moquecarias do Estado.

Cozinheiros e professores, Juarez Campos e Marcela Bourguignon compartilham saberes por trás dessa amada combinação de peixe e temperos, cujo berço é outro símbolo da nossa cultura, a panela de barro. Suas opções, que você confere a seguir, baseiam-se em frescor e tradição.

Já os criadores de conteúdo digital Giovana Duarte, Matheus Simão e Raissa Franzotti, conhecidos nas redes sociais pelas novidades que apresentam quando se fala em turismo e culinária regionais, primam por escolhas afetivas. Veja se você concorda com eles.

JUAREZ CAMPOS, chef do Oriundi e da Casa do Chef Juarez

AS DICAS DELE: Enseada Geraldinho (Vitória) Papaguth (Vitória) São Pedro (Vitória)

"Moqueca é um prato tão simples que o papel do chef é interferir o mínimo possível na obra de Deus: o peixe fresco, afirma Juarez Campos, um dos principais representantes da gastronomia capixaba. Logo, o chef - que também é um expert no preparo do prato - recomenda restaurantes onde o frescor desse ingrediente é respeitado e mantido com regularidade.

São Pedro: entre os três favoritos de Juarez Campos na Capital Crédito: Marcelo Prest e Fabio Machado

Tanto o São Pedro como o Papaguth e o Enseada Geraldinho servem moqueca com o peixe fresquíssimo. São os que mais frequento em Vitória, mas quando saio da cidade gosto muito de comer a do Mocambo, em Aracruz, a do Cabana do Luiz, em Jacaraípe, a do Garcia, em Ubu e a do Moqueca do Geraldo, em Manguinhos, conta Juarez.

GIOVANA DUARTE, analista de sistemas e criadora do blog Guia Capixaba

AS DICAS DELA: Atlântica (Vila Velha e Vitória) Espaço Maresias (Serra) Irajá (Colatina)

Divulgadora dos sabores e do turismo de Norte a Sul do Estado nas redes sociais, a analista de sistemas Giovana Duarte criou em 2015 o blog Guia Capixaba ( @guiacapixaba ).

Moqueca do Atlântica: uma das dicas de Giovana Duarte Crédito: Fabio Machado e arquivo pessoal

Entre as dicas que já deu por lá aos moquequeiros estão o Irajá, em Colatina, o Espaço Maresias, em Manguinhos, e o Atlântica, em Vitória e Vila Velha. Nunca esqueci o sabor da moqueca do Irajá, e a do Atlântica tem um gosto completamente afetivo para mim, pontua.

MARCELA BOURGUIGNON, chef e professora de Gastronomia

AS DICAS DELA: Moqueca do Garcia (Anchieta) Pirão (Vitória) São Pedro (Vitória)

A chef Marcela Bourguignon é professora do curso de Gastronomia da Universidade Vila Velha (UVV) e, ao eleger suas moquecas favoritas, listou três das casas mais tradicionais do Estado.

Moqueca do Garcia: frescor e memória afetiva para Marcela Bourguignon Crédito: Carlos Alberto Silva e arquivo pessoal

O Pirão, por ser o único ainda a servir a emblemática moqueca de garoupa salgada com banana-da-terra. O São Pedro, que é onde nasceu a moqueca, e o Moqueca do Garcia, em Ubu, pela memória afetiva, a fartura e o frescor de tudo! diz.

MATHEUS SIMÃO, estudante de Psicologia e criador do Instablog O que fazer, Vitória?

AS DICAS DELE: Enseada de Manguinhos (Serra) Taberna da Madalena (Vila Velha)

O estudante de Psicologia Matheus Simão dedica-se a descobrir opções de lazer e gastronomia para indicar aos capixabas no Instablog @oquefazervitoria

Matheus Simão e uma de suas escolhidas, a moqueca do Enseada Crédito: Arquivo pessoal e Ari Oliveira

Quando o assunto é moqueca, suas eleitas estão em Manguinhos e na Barra do Jucu. Um dos meus lugares prediletos para comer moqueca é o Enseada, de frente para o mar. O ar bucólico de Manguinhos me faz feliz. Já o Taberna da Madalena tem um ambiente rústico e acolhedor, com vista privilegiada para o Rio Jucu, conta.

RAISSA FRANZOTTI, chef da Delicatus Gourmet e criadora do Instablog Cozinha da Rá

A DICA DELA:

Mocambo (Aracruz)

Fica às margens do Rio Piraqueaçu, em Santa Cruz, o restaurante que mais encanta a chef Raissa Franzotti, da delicatéssen Delicatus Gourmet, quando o assunto é moqueca capixaba.

Raissa Franzotti elegeu a moqueca do Mocambo, em Aracruz Crédito: Arquivo pessoal e Fernando Madeira