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30 de setembro

Dia da Moqueca Capixaba é comemorado com promoções nos restaurantes

De Norte a Sul do Espírito Santo haverá descontos, sorteios e novos pratos para celebrar a data, instituída por lei em 2012

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 17:16
Moquecas do restaurante Pirão terão 10% de desconto no Dia da Moqueca
Moquecas do restaurante Pirão terão 10% de desconto no Dia da Moqueca Crédito: Pirão/Instagram
Motivo de orgulho para o povo do Espírito Santo, a moqueca capixaba tem uma data em sua homenagem, 30 de setembro. O Dia da Moqueca Capixaba foi instituído por lei pela Prefeitura de Vitória em 2012, e nele se comemora também o aniversário do jornalista Cacau Monjardim, que cunhou a frase "moqueca só capixaba, o resto é peixada".
Nesta quarta-feira (30), diversos restaurantes especializados no preparo do prato, de Norte a Sul do Estado, farão promoções para os clientes. Alguns darão descontos até o final de semana. Veja abaixo onde saborear a clássica receita capixaba mais em conta, comemorando o Dia da Moqueca em grande estilo. 

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  • BACALHAUZINHO: servirá até domingo (4) uma novidade, a moqueca de bacalhau: lascas de bacalhau do Porto confitada em azeite, tomate, cebola, salsa, banana-da-terra, coentro e brócolis (R$ 99,90, para dois). Acompanhamento: arroz de brócolis ou branco. Jardim Camburi, Vitória. [@restaurantebacalhauzinho].
  • BOQUEIRÃO: na quarta-feira (30), todas as moquecas serão vendidas com 15% de desconto. Meaípe, Guarapari. [@boqueiraoficial].
  • CABANA DO LUIZ: a moqueca de dourado com arroz, pirão e moquequinha de banana, sairá de R$ 78,90 por R$ 64,90 na quarta-feira (30). O prato, com 500g de peixe, serve até três pessoas. Jacaraípe, Serra. [@cabana_do_luiz].
Moqueca de bacalhau do restaurante Bacalhauzinho
Moqueca de bacalhau: criação do Bacalhauzinho para o Dia da Moqueca Crédito: Bacalhauzinho/Divulgação
  • CARANGUEJO DO ASSIS: no Dia da Moqueca, a de dourado sairá de R$ 120 por R$ 99,90 e a de dourado ao molho de camarão pequeno de R$ 150 por R$ 119,90. Ambas satisfazem duas pessoas e são servidas com arroz e pirão. O pedido pode ser feito no delivery (3289-8486), consumido no local ou para viagem. Praia de Itaparica, Vila Velha. [@caranguejodoassis].
  • CASARÃO DA BARRA: o restaurante dará desconto de 10% no valor do prato durante o Dia da Moqueca. Cais de Conceição da Barra. [@casarao_da_barra].
  • ILHA DO CARANGUEJO: quem marcar um baiano neste post comentando a frase "moqueca de verdade é só capixaba!" ganha 50% de desconto no valor da moqueca. Promoção válida das 11h30 às 22h de quarta-feira (30). Jardim Camburi, Vitória, e Shopping Boulevard, Vila Velha. 
Moqueca de cação do Caranguejo do Assis terá desconto no Dia da Moqueca.
Moqueca de dourado sairá com desconto no Caranguejo do Assis  Crédito: Bruno Coelho
  • KIOSQUE ALEMÃO: todas as moquecas da casa serão servidas com camarão pequeno de cortesia durante o Dia da Moqueca. Praia da Curva da Jurema, Vitória. [@kiosquealemao]. 
  • MOQUÉM DA VILA: durante o Dia da Moqueca, no almoço e no jantar, a de badejo sairá de R$ 145 por R$ 125 e a de dourado de R$ 125 por R$ 98,90, ambas para duas pessoas e acompanhadas de arroz, pirão e moquequinha de banana. Também na quarta (30), as moquequinhas individuais de cação, siri, camarão e sururu serão vendidas a R$ 38,90 (preço original: R$ 58). Praia Grande, Fundão. [@moquemdavila]. 
  • MY FISH GASTROBAR: na quarta-feira (30), a moqueca de cação sairá de R$ 60 por R$ 55. Jardim Camburi, Vitória, e Bairro de Fátima, Serra. [@my_fish_gastrobar].
  • ROSA NÁUTICA: o restaurante abre de sexta a domingo e neste fim de semana dará descontos pelo Dia da Moqueca Capixaba. A de cação ou dourado sairá de R$ 99 por R$ 79 e com molho de camarão de R$ 119 por R$ 99. A simples de badejo será vendida por R$ 99 (preço original: R$ 119) e ao molho de camarão por R$ 119. Interlagos, Vila Velha. [@rosanauticavv].
  • PIRÃO: durante o Dia da Moqueca Capixaba, o restaurante dará 10% de desconto no valor do prato, apenas para consumo no local. Praia do Canto, Vitória. [@restaurantepirao].  
  • SÃO PEDRO: o restaurante está realizando um sorteio, para quem participar até as 18h do dia 30/09, neste post, em homenagem ao Dia da Moqueca. Praia do Suá, Vitória. 
Moqueca capixaba servida no restaurante Rosa Náutica, em Vila Velha
Moquecas de badejo, cação e dourado estarão em promoção no Rosa Náutica Crédito: Rosa Náutica/Divulgação
  • RECANTO MIRAMAR: na quarta-feira (30), as moquecas de cação custarão a partir de R$ 69,90 (preço original: R$ 84) e de badejo a partir de R$ 107,90 (preço original: R$ 120), todas servidas com acompanhamentos, para duas pessoas. Jacaraípe, Serra. [@recantomiramar].
  • PURUMAR: até sábado (3), o restaurante dará 10% de desconto no valor das moquecas e todas serão acompanhadas de moquequinha de banana-da-terra como cortesia. Praia dos Padres, Aracruz. [@restaurantepurumar]. 
  • TRAVESSIAS: durante o Dia da Moqueca Capixaba, a casa dará 30% de desconto no valor do prato. Santa Cruz, Aracruz. [@restaurantetravessias].  
Moqueca do restaurante Purumar, em Aracruz
Moqueca do Purumar será servida com moquequinha de banana até sábado Crédito: Edilson Rodrigues
  • NINHO DA ROXINHA: até sábado (3), a moqueca de badejo com camarão VM sairá com 10% de desconto. Nova Almeida, Serra. [@ninhodaroxinha].  
  • ESPAÇO MARESIAS: no Dia da Moqueca, a de dourado terá desconto: de R$ 99,90 por R$ 59,90, com acompanhamentos, para duas pessoas. Manguinhos, Serra. [@espacomaresias].
  • GAETA: no dia 30/09, os clientes que pedirem moqueca ganharão uma garrafa de vinho comemorativa como cortesia (1 por mesa). Meaípe, Guarapari. [@restaurantegaetaoficial].

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