Dia da Moqueca Capixaba é comemorado com promoções nos restaurantes

Motivo de orgulho para o povo do Espírito Santo, a moqueca capixaba tem uma data em sua homenagem, 30 de setembro. O Dia da Moqueca Capixaba foi instituído por lei pela Prefeitura de Vitória em 2012, e nele se comemora também o aniversário do jornalista Cacau Monjardim, que cunhou a frase "moqueca só capixaba, o resto é peixada".