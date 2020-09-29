Dia da Moqueca Capixaba é comemorado com promoções nos restaurantes

Motivo de orgulho para o povo do Espírito Santo, a moqueca capixaba tem uma data em sua homenagem, 30 de setembro. O Dia da Moqueca Capixaba foi instituído por lei pela Prefeitura de Vitória em 2012, e nele se comemora também o aniversário do jornalista Cacau Monjardim, que cunhou a frase "moqueca só capixaba, o resto é peixada".
Nesta quarta-feira (30), diversos restaurantes especializados no preparo do prato, de Norte a Sul do Estado, farão promoções para os clientes. Alguns darão descontos até o final de semana. Veja abaixo onde saborear a clássica receita capixaba mais em conta, comemorando o Dia da Moqueca em grande estilo.
- BACALHAUZINHO: servirá até domingo (4) uma novidade, a moqueca de bacalhau: lascas de bacalhau do Porto confitada em azeite, tomate, cebola, salsa, banana-da-terra, coentro e brócolis (R$ 99,90, para dois). Acompanhamento: arroz de brócolis ou branco. Jardim Camburi, Vitória. [@restaurantebacalhauzinho].
- BOQUEIRÃO: na quarta-feira (30), todas as moquecas serão vendidas com 15% de desconto. Meaípe, Guarapari. [@boqueiraoficial].
- CABANA DO LUIZ: a moqueca de dourado com arroz, pirão e moquequinha de banana, sairá de R$ 78,90 por R$ 64,90 na quarta-feira (30). O prato, com 500g de peixe, serve até três pessoas. Jacaraípe, Serra. [@cabana_do_luiz].
- CARANGUEJO DO ASSIS: no Dia da Moqueca, a de dourado sairá de R$ 120 por R$ 99,90 e a de dourado ao molho de camarão pequeno de R$ 150 por R$ 119,90. Ambas satisfazem duas pessoas e são servidas com arroz e pirão. O pedido pode ser feito no delivery (3289-8486), consumido no local ou para viagem. Praia de Itaparica, Vila Velha. [@caranguejodoassis].
- CASARÃO DA BARRA: o restaurante dará desconto de 10% no valor do prato durante o Dia da Moqueca. Cais de Conceição da Barra. [@casarao_da_barra].
- ILHA DO CARANGUEJO: quem marcar um baiano neste post comentando a frase "moqueca de verdade é só capixaba!" ganha 50% de desconto no valor da moqueca. Promoção válida das 11h30 às 22h de quarta-feira (30). Jardim Camburi, Vitória, e Shopping Boulevard, Vila Velha.
- KIOSQUE ALEMÃO: todas as moquecas da casa serão servidas com camarão pequeno de cortesia durante o Dia da Moqueca. Praia da Curva da Jurema, Vitória. [@kiosquealemao].
- MOQUÉM DA VILA: durante o Dia da Moqueca, no almoço e no jantar, a de badejo sairá de R$ 145 por R$ 125 e a de dourado de R$ 125 por R$ 98,90, ambas para duas pessoas e acompanhadas de arroz, pirão e moquequinha de banana. Também na quarta (30), as moquequinhas individuais de cação, siri, camarão e sururu serão vendidas a R$ 38,90 (preço original: R$ 58). Praia Grande, Fundão. [@moquemdavila].
- MY FISH GASTROBAR: na quarta-feira (30), a moqueca de cação sairá de R$ 60 por R$ 55. Jardim Camburi, Vitória, e Bairro de Fátima, Serra. [@my_fish_gastrobar].
- ROSA NÁUTICA: o restaurante abre de sexta a domingo e neste fim de semana dará descontos pelo Dia da Moqueca Capixaba. A de cação ou dourado sairá de R$ 99 por R$ 79 e com molho de camarão de R$ 119 por R$ 99. A simples de badejo será vendida por R$ 99 (preço original: R$ 119) e ao molho de camarão por R$ 119. Interlagos, Vila Velha. [@rosanauticavv].
- PIRÃO: durante o Dia da Moqueca Capixaba, o restaurante dará 10% de desconto no valor do prato, apenas para consumo no local. Praia do Canto, Vitória. [@restaurantepirao].
- SÃO PEDRO: o restaurante está realizando um sorteio, para quem participar até as 18h do dia 30/09, neste post, em homenagem ao Dia da Moqueca. Praia do Suá, Vitória.
- RECANTO MIRAMAR: na quarta-feira (30), as moquecas de cação custarão a partir de R$ 69,90 (preço original: R$ 84) e de badejo a partir de R$ 107,90 (preço original: R$ 120), todas servidas com acompanhamentos, para duas pessoas. Jacaraípe, Serra. [@recantomiramar].
- PURUMAR: até sábado (3), o restaurante dará 10% de desconto no valor das moquecas e todas serão acompanhadas de moquequinha de banana-da-terra como cortesia. Praia dos Padres, Aracruz. [@restaurantepurumar].
- TRAVESSIAS: durante o Dia da Moqueca Capixaba, a casa dará 30% de desconto no valor do prato. Santa Cruz, Aracruz. [@restaurantetravessias].
- NINHO DA ROXINHA: até sábado (3), a moqueca de badejo com camarão VM sairá com 10% de desconto. Nova Almeida, Serra. [@ninhodaroxinha].
- ESPAÇO MARESIAS: no Dia da Moqueca, a de dourado terá desconto: de R$ 99,90 por R$ 59,90, com acompanhamentos, para duas pessoas. Manguinhos, Serra. [@espacomaresias].
- GAETA: no dia 30/09, os clientes que pedirem moqueca ganharão uma garrafa de vinho comemorativa como cortesia (1 por mesa). Meaípe, Guarapari. [@restaurantegaetaoficial].