Aprenda a preparar um saboroso nhoque de banana-da-terra

Nhoque é uma das massas mais apreciadas em todo o mundo e versões além da tradicional, feita com batatas, também deixam muita gente com água na boca. Um exemplo é o nhoque de banana-da-terra. Já provou?
Pedimos à proprietária do Café Leve, Julia Zanotelli, uma receita deliciosa e que faz o maior sucesso tanto nas mesas quanto no delivery de seu bistrô, localizado na Praia do Canto, em Vitória. Confira!
NHOQUE DE BANANA-DA-TERRA
Rendimento: 4 porções individuais
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: médio
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1kg de banana-da-terra madura
- 160g de amido de milho
- 1 colher (sobremesa) de azeite ou de manteiga.
MODO DE PREPARO:
- Asse as bananas cobertas com papel-alumínio por cerca de 40 minutos.
- Retire o papel e volte a assar por mais cinco minutos.
- Quando morno, retire as bananas de suas cascas e pese o montante.
- Em um processador, bata as bananas-da-terra com o amido de milho, calculando 80g de amido para cada 500g de banana.
- Assim que tudo estiver processado, leve a massa para a panela.
- Em fogo médio, mexa a massa até que ela se descole por completo do fundo.
- Passe para um recipiente profundo, envolva em plástico filme e guarde na geladeira por pelo menos 30 minutos.
- Em uma bancada limpa, faça com a massa um rolo da espessura de um giz de cera.
- Corte em pedaços de até 6cm de largura cada um e reserve.
- Em uma frigideira, coloque um fio de azeite ou 1 colher (sobremesa) de manteiga, deixe aquecer e comece grelhar os nhoques até dourar.
- Sirva com um ragu ou molho de sua preferência.