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Que delícia!

Aprenda a preparar um saboroso nhoque de banana-da-terra

Você vai precisar apenas de banana madura, amido de milho e azeite ou manteiga para grelhar na frigideira, mas fique atento ao preparo e às proporções

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 08:00
Nhoque de banana-da-terra do Café Leve
Nhoque de banana-da-terra servido no Café Leve, em Vitória Crédito: Alex Gouvea
Nhoque é uma das massas mais apreciadas em todo o mundo e versões além da tradicional, feita com batatas, também deixam muita gente com água na boca. Um exemplo é o nhoque de banana-da-terra. Já provou?  
Pedimos à proprietária do Café Leve, Julia Zanotelli, uma receita deliciosa e que faz o maior sucesso tanto nas mesas quanto no delivery de seu bistrô, localizado na Praia do Canto, em Vitória. Confira! 

NHOQUE DE BANANA-DA-TERRA

Rendimento: 4 porções individuais
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
  • 1kg de banana-da-terra madura
  • 160g de amido de milho
  • 1 colher (sobremesa) de azeite ou de manteiga.
MODO DE PREPARO:
  1. Asse as bananas cobertas com papel-alumínio por cerca de 40 minutos. 
  2. Retire o papel e volte a assar por mais cinco minutos. 
  3. Quando morno, retire as bananas de suas cascas e pese o montante. 
  4. Em um processador, bata as bananas-da-terra com o amido de milho, calculando 80g de amido para cada 500g de banana. 
  5. Assim que tudo estiver processado, leve a massa para a panela. 
  6. Em fogo médio, mexa a massa até que ela se descole por completo do fundo. 
  7. Passe para um recipiente profundo, envolva em plástico filme e guarde na geladeira por pelo menos 30 minutos. 
  8. Em uma bancada limpa, faça com a massa um rolo da espessura de um giz de cera. 
  9. Corte em pedaços de até 6cm de largura cada um e reserve. 
  10. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite ou 1 colher (sobremesa) de manteiga, deixe aquecer e comece grelhar os nhoques até dourar. 
  11. Sirva com um ragu ou molho de sua preferência.

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