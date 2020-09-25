7 sobremesas e doces com banana para conferir nos cardápios do ES

Ela é a fruta mais conhecida no mundo inteiro e a mais consumida pelos brasileiros. Sua presença em nossas mesas é constante, desde o café da manhã até a sobremesa que finaliza a última refeição do dia. É difícil encontrar alguém que não goste de comê-la, seja in natura, seja em preparações culinárias.

É da banana que estamos falando, lembrando que nesta semana foi comemorado o seu dia, 22 de setembro. Para exaltar essa fruta tão querida, especialmente quando se fala em receitas açucaradas, fomos buscar na confeitaria sete motivos para saboreá-la.

Eles aparecem na lista a seguir, que reúne doces e sobremesas deliciosos servidos em cafés, restaurantes e padarias da Grande Vitória. Aproveite para experimentar um de cada. Você não vai se arrepender.