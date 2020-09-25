7 sobremesas e doces com banana para conferir nos cardápios do ES

Ela é a fruta mais conhecida no mundo inteiro e a mais consumida pelos brasileiros. Sua presença em nossas mesas é constante, desde o café da manhã até a sobremesa que finaliza a última refeição do dia. É difícil encontrar alguém que não goste de comê-la, seja in natura, seja em preparações culinárias.
É da banana que estamos falando, lembrando que nesta semana foi comemorado o seu dia, 22 de setembro. Para exaltar essa fruta tão querida, especialmente quando se fala em receitas açucaradas, fomos buscar na confeitaria sete motivos para saboreá-la.
Eles aparecem na lista a seguir, que reúne doces e sobremesas deliciosos servidos em cafés, restaurantes e padarias da Grande Vitória. Aproveite para experimentar um de cada. Você não vai se arrepender.
SOBREMESA AFETIVA
De origem alemã, a cuca é um dos doces mais amados pelos aficionados por banana. Sua versão na cafeteria Colher de Pau (@colherdepaucafeteriabistro), em Vila Velha, traz no creme um segredo que a chef, Samira Norbim, não revela nem para a reportagem. Feita com banana caramelizada e farofa doce crocante, custa R$ 15,50 a fatia e também sai por encomenda. (27) 98189-0666.
Perfeito para comer bebendo café, o banana bread é uma invenção americana que, apesar do nome (pão de banana) é um belíssimo de um bolo. Além do tradicional, inspirado na receita da rede Starbucks, o Like Bananas (@like.bananas) entrega versões com gotas de chocolate, com doce de leite e de chocolate com nozes (a partir de R$ 28/750g). (27) 99239-3961.
O minibolo de banana com caramelo salgado e castanha-do-Pará coleciona admiradores na clientela da padaria Jucá (@jucanacozinha), em Vitória. Não à toa, o bolinho está na vitrine todos os dias, mas em quantidade limitada (R$ 8 a unidade). Com pedaços da fruta na massa e um toque de canela, a doçura foi criada pela mãe da padeira Luciana Jucá, dona Rita. (27) 99897-5227.
A banoffee é uma das tortas doces queridinhas do momento. Basta dar um giro pelos principais cafés e docerias da Grande Vitória para encontrar versões irresistíveis da guloseima. Na Doceria do Léo (@doceriadoleo), em Vila Velha, a receita é uma campeã de vendas, feita com base de biscoito assada, creme de quatro leites, banana fresca, doce de leite, chantilly especial e canela em pó (R$ 15 a fatia). A versão que serve de 12 a 18 pessoas (R$ 145) é produzida apenas sob encomenda. (27) 99603-2288 e 99249-3238. Delivery: Uber Eats e iFood.
Em Vitória, uma aposta da Via Gourmet (@viagourmet) para fisgar os fãs da fruta é a verrine de banana com merengue. Feita sob encomenda em três tamanhos, ela ganhou uma versão sazonal em pote, para retirada ou delivery (Shipp): creme e bolo de baunilha, doce de banana e merengue maçaricado (R$ 14/220ml). (27) 98151-6505.
O banana pudding (em português pudim de banana) nasceu nos EUA. Com passagem por aquele país e familiares residindo lá, a chef do Empório Joaquim (@emporiojoaquim), Patrícia Santos Neves, serve aqui a receita tradicional: banana caramelizada, creme levíssimo de baunilha, cookies de chocolate e chantilly fresco (R$ 25). (27) 99299-3717.
No restaurante Alecrim (@alecrimcozinhaartesanal), em Pedra Azul, a Torta Dan (R$ 29) é uma homenagem ao avô da chef, Danilo Cerqueira Lima. Minha família fazia muito e sempre foi a sobremesa favorita do Vovô Dan, conta Cecília Cunha, que serve o doce há 10 anos. Se você ainda não provou, tome nota: ele é feito de creme de leite condensado, banana frita, canela e merengue, e vai para a mesa quentinho. ( 27) 99749-9450.