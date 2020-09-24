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Lançamentos nos restaurantes, novo japonês e jantar romântico na praia

Salsa Pizzaria e Jussaras trouxeram novidades ao retomar o serviço de mesa. Confira ainda a estreia do Hanaya e o Jantar da Primavera do Moquém da Vila

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 15:46
Camarão no Ninho do restaurante Salsa Pizzaria, em Vitória
Camarão no Ninho: clássico do extinto Salsa da Praia agora é servido no Salsa Pizzaria Crédito: Ari Oliveira
Frequentadores do antigo Salsa da Praia, que fechou as portas em 2019, agora encontram pratos famosos da casa no cardápio do Salsa Pizzaria. Tanto o Camarão no Ninho, composto de camarões empanados, arroz de camarão, purê de batata e batata palha (R$ 64), como o Filé Olimpo, que é  mignon na crosta de queijo com arroz de espinafre e tartelete de banana com calda de maracujá (54), passaram a fazer parte do menu. 
Os pratos são individuais e estão disponíveis no almoço e no jantar. Outra novidade é o almoço executivo, servido de terça a sexta, das 12h às 15h, a R$ 42 por pessoa (entrada + prato + sobremesa). Rua Elesbão Linhares, 20, esquina com Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677.

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PIZZARIA LANÇA ENTRADAS FEITAS A LENHA

A pizzaria Jussaras, em Vila Velha, retomou o atendimento presencial trazendo novidades. A principal delas são as quatro entradas feitas no forno a lenha: rosbife, porchetta, queijo cacciota e schiacciatta. De filé mignon com molho especial da casa, parmesão, rúcula e pão feito na hora, o rosbife (R$ 39) divide a cena com a barriguinha de porco com gremolata e limão (R$ 42).
O queijo cacciota das montanhas capixabas com alho confit, tomate e berinjela assados, pão da casa e pesto de semente de abóbora (R$ 44) e a schiacchiata (massa oval) com shiitake, tomate, rúcula e parmesão (R$ 45) completam o time. Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560.   
Rosbife no forno à lenha da pizzaria Jussaras, em Vila Velha
Rosbife da Jussaras, que aposta em novas entradas feitas no forno a lenha Crédito: Jussaras Pizza/Divulgação

PRAIA GRANDE TERÁ JANTAR ROMÂNTICO À BEIRA-MAR

Sob o comando do chef Marcelo Novais, o Moquém da Vila realiza no dia 3/10, das 20h às 23h, o Jantar da Primavera. No restaurante, localizado à beira-mar em Praia Grande, Fundão, será servido um menu degustação com seis etapas, a R$ 280 (casal), em clima romântico para a noite de lua cheia.
Entre as opções do jantar estão vinagrete de polvo, espaguete ao limone com camarões e tomatinhos, risoto caprese e cheesecake com frutas vermelhas, além de um drinque tropical de boas-vindas. A trilha sonora será MPB, ao vivo, com Marcelo Ribeiro. Reservas e mais informações: (27) 99608-6982.  
Espaguete ao limone com camarões do restaurante Moquém da Vila, em Fundão
Espaguete ao limone com camarão é opção no Jantar da Primavera do Moquém da Vila Crédito: Moquém da Vila/Divulgação

PRAIA DO CANTO GANHA NOVO RESTAURANTE JAPONÊS

Aberto oficialmente ao público nesta semana, o mais novo restaurante oriental de Vitória chama-se Hanaya Japanese Dining e fica em uma badalada esquina da Praia do Canto. A proposta é contemporânea, com menu assinado pelo chef Rafael Portes (Noma Sushi - SC/SP) e executado sob o comando de Cayke Lass.
O cardápio inclui preparações com barriga de atum gordo, wagyu, vieira, enguia e centolla (caranguejo gigante). Rodrigo Perdigão assina a coquetelaria. Funcionamento: terça e quarta, das 18h à 0h, e de quinta a sábado até 2h. Rua João da Cruz, 241, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-3020.
Tartar de atum gordo do restaurante Hanaya Japanese, em Vitória
Tartar de atum gordo servido no novo restaurante Hanaya Japanese Dining Crédito: Bruno Castro
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram ou clique aqui para ler as colunas anteriores. 

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