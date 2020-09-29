Com 39,5?°C, ES bate recorde de calor do ano nesta segunda
A onda de calor prevista para esta semana já começa a dar sinais no Espírito Santo. Depois de um domingo de sol e praias lotadas, a semana teve início com o dia mais quente do ano no Estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mais alta de 2020 foi registrada nesta segunda (28) em Alegre, onde os medidores marcaram 39,5?°C.
A marca superou o recorde anterior, de 39,2ºC, no dia 12 de janeiro, registrado também em Alegre. Em seguida, aparecem temperaturas registradas em São Mateus, no mês de abril; em Ecoporanga, em fevereiro; e em Marilândia, ainda em janeiro. Confira as temperaturas mais altas registradas no Espírito Santo este ano, de acordo com o Inmet.
- 39,5°C - Alegre - 28/09/2020
- 39,2°C - Alegre - 12/01/2020
- 38,0°C - São Mateus - 03/04/2020
- 37,9°C - Ecoporanga - 21/02/2020
- 37,7°C - Marilândia - 13/01/2020
CALOR DEVE CONTINUAR
Para esta semana, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que o calor ainda deve predominar no Espírito Santo. Apenas nesta terça-feira (29) e no sábado (03), a presença de umidade trazida pelos ventos oceânicos pode amenizar o calor no sudeste do Estado, incluindo a Capital, com uma pequena chance de chuva isolada nesta área. Em relação às temperaturas, nos próximos dias, elas devem oscilar entre 15 °C e 33 °C na Região Serrana, 20 °C e 37 °C na Região Metropolitana e entre 17 °C e 40 °C nas demais áreas do Espírito Santo.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também aponta que o calor já se estabeleceu no Espírito Santo e deve durar alguns dias. As temperaturas previstas para o Estado, acima de 34°C em várias localidades, serão as mais elevadas do ano, pois a tendência será de dias com pouca nebulosidade, dando oportunidade da radiação solar ser mais intensa essa semana.
FRENTE FRIA NO DOMINGO
No domingo (4), o tempo mudará no Estado, com a influência de uma frente fria, que passará pelo oceano e contribuirá para alguma chuva no Estado e queda das temperaturas máximas.
MAIS CALOR
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê, ainda, um possível recorde de temperatura máxima na Capital, uma vez que o último domingo (27) registrou 34,9ºC em Vitória, na estação convencional. O Climatempo reforça que, sem nebulosidade quase no céu e sem a expectativa de chegada de chuva, este final de setembro e o início de outubro prometem ser bastante quentes no Espírito Santo.