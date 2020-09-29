Com 39,5?°C, ES bate recorde de calor do ano nesta segunda

A marca superou o recorde anterior, de 39,2ºC, no dia 12 de janeiro, registrado também em Alegre. Em seguida, aparecem temperaturas registradas em São Mateus, no mês de abril; em Ecoporanga, em fevereiro; e em Marilândia, ainda em janeiro. Confira as temperaturas mais altas registradas no Espírito Santo este ano, de acordo com o Inmet.