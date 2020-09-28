ES vai enfrentar intensa onda de calor e termômetros podem passar dos 40°C

Termômetro marca 37 graus na avenida Saturnino de Brito na Praia do Canto, em Vitória - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

Um episódio de calor histórico atingirá o Brasil nesta semana com temperaturas acima dos 40ºC, incluindo o Espírito Santo. O fenômeno ocorrerá principalmente nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país, sendo que, em alguns locais, os termômetros podem atingir ou se aproximar dos 45ºC.

O alerta é da MetSul Meteorologia, que informa ainda que haverá possibilidade de quebras de recordes absolutos de temperatura máxima em algumas cidades e que as marcas vão figurar entre as mais altas já registradas em décadas em algumas regiões.

De acordo com a MetSul, a intensa onda de calor, pela sua dimensão e intensidade, recordará eventos extremos de temperatura alta e ar seco que costumam atingir a Califórnia e Austrália.

Já segundo informações do Climatempo, o aumento extraordinário da temperatura será sentida até o dia 7 de outubro nos seguintes Estados, com diferentes graus de severidade: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia

Uma grande massa de ar seco e quente vai cobrir o Brasil Central por várias semanas com máximas extremamente elevadas e que chegaram a trazer a maior máxima em Cuiabá desde o início das medições em 1911 com quase 43ºC, destaca a MetSul Meteorologia.