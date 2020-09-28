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Vai ferver!

ES vai enfrentar intensa onda de calor e termômetros podem passar dos 40°C

De acordo com a MetSul Meteorologia,  em alguns locais do país as temperaturas podem atingir ou se aproximar dos 45ºC

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 21:30
Data: 21/02/2020 - ES - Vitória - Alta temperatura em Vitória. Termômetro marca 37 graus na avenida Saturnino de Brito na Praia do Canto - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Termômetro marca 37 graus na avenida Saturnino de Brito na Praia do Canto, em Vitória -  Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
Um episódio de calor histórico atingirá o Brasil nesta semana com temperaturas acima dos 40ºC, incluindo o Espírito Santo.  O fenômeno ocorrerá principalmente  nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país, sendo que, em alguns locais, os termômetros podem atingir ou se aproximar dos 45ºC.  
O alerta é da MetSul Meteorologia, que informa ainda que haverá possibilidade de quebras de recordes absolutos de temperatura máxima em algumas cidades e que as marcas vão figurar entre as mais altas já registradas em décadas em algumas regiões. 
De acordo com a MetSul, a intensa onda de calor, pela sua dimensão e intensidade, recordará eventos extremos de temperatura alta e ar seco que costumam atingir a Califórnia e Austrália.
Já segundo informações do Climatempo, o aumento extraordinário da temperatura será sentida até o dia 7 de outubro nos seguintes Estados, com diferentes graus de severidade: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia
Uma grande massa de ar seco e quente vai cobrir o Brasil Central por várias semanas com máximas extremamente elevadas e que chegaram a trazer a maior máxima em Cuiabá desde o início das medições em 1911 com quase 43ºC, destaca a MetSul Meteorologia. 
Trata-se de uma gigante bolha de ar quente, uma cúpula de calor ou heat dome em Inglês, em que uma área de alta pressão em altitude gera movimentos de subsidência (descendente) na atmosfera com calor extremo e tempo muito seco. A forte estiagem com baixa disponibilidade de umidade no solo acaba agravando a situação e cria-se um mecanismo de feedback em que o tempo seco agrava o calor e o calor agrava o tempo seco, gerando ainda maior evapotranspiração.

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