Praias da Grande Vitória registram aglomerações neste domingo

Faixas de areias tomadas por pessoas tomando banho de sol ou de mar. O domingo (27) do primeiro final de semana da primavera foi de grande movimentação e aglomeração de banhistas nas praias da Grande Vitória, mesmo com o reforço das autoridades de saúde e especialistas da necessidade do distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus.
Por volta das 16h40 deste domingo, aglomerações eram registradas na Praia da Costa, em Vila Velha, na Curva da Jurema e Praia da Guarderia, em Vitória. O repórter fotográfico Fernando Madeira registrou as cenas durante a tarde. Nas imagens, é possível ver dezenas de guarda-sóis abertos, presença de crianças e fila de carros para acesso à praia da Curva da Jurema.
Praias lotadas durante a pandemia
CORONAVÍRUS
Vila Velha é a cidade que mais registra casos de coronavírus no Estado. Até este domingo (27), conforme atualizações do Painel Covid-19, do governo do Estado, são 17.872 casos da doença.
A Praia da Costa concentra 1.945 casos de Covid-19 o segundo bairro do Estado com maior incidência, atrás apenas de Jardim Camburi, em Vitória, que aparece com 2.191 casos.
Vitória, por sua vez, é a terceira cidade com mais casos. São 15.599 confirmações da doença. O município da Serra é o segundo, com 15.679 casos.