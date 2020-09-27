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Primeiro final de semana da primavera

Praias da Grande Vitória registram aglomerações neste domingo

Muita gente aproveitou o tempo aberto para curtir o dia nas praias. Orientação de distanciamento social em virtude da pandemia, entretanto, foi desrespeitada

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 18:07
Mesmo diante da pandemia, as praias da Grande Vitória ficaram lotadas neste domingo, 27
Praias lotadas durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira
Faixas de areias tomadas por pessoas tomando banho de sol ou de mar. O domingo (27) do primeiro final de semana da primavera foi de grande movimentação e aglomeração de banhistas nas praias da Grande Vitória, mesmo com o reforço das autoridades de saúde e especialistas da necessidade do distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus.

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Por volta das 16h40 deste domingo, aglomerações eram registradas na Praia da Costa, em Vila Velha, na Curva da Jurema e Praia da Guarderia, em Vitória. O repórter fotográfico Fernando Madeira registrou as cenas durante a tarde. Nas imagens, é possível ver dezenas de guarda-sóis abertos, presença de crianças e fila de carros para acesso à praia da Curva da Jurema. 

Praias lotadas durante a pandemia

CORONAVÍRUS

Vila Velha é a cidade que mais registra casos de coronavírus no Estado. Até este domingo (27), conforme atualizações do Painel Covid-19, do governo do Estado, são 17.872 casos da doença. 
A Praia da Costa concentra 1.945 casos de Covid-19  o segundo bairro do Estado com  maior incidência, atrás apenas de Jardim Camburi, em Vitória, que aparece com 2.191 casos.
Vitória, por sua vez, é a terceira cidade com mais casos. São 15.599 confirmações da doença. O município da Serra é o segundo, com 15.679 casos. 

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