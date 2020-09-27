Praias da Grande Vitória registram aglomerações neste domingo

Praias lotadas durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira

Faixas de areias tomadas por pessoas tomando banho de sol ou de mar. O domingo (27) do primeiro final de semana da primavera foi de grande movimentação e aglomeração de banhistas nas praias da Grande Vitória , mesmo com o reforço das autoridades de saúde e especialistas da necessidade do distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus

Por volta das 16h40 deste domingo, aglomerações eram registradas na Praia da Costa, em Vila Velha , na Curva da Jurema e Praia da Guarderia, em Vitória . O repórter fotográfico Fernando Madeira registrou as cenas durante a tarde. Nas imagens, é possível ver dezenas de guarda-sóis abertos, presença de crianças e fila de carros para acesso à praia da Curva da Jurema.

Praias lotadas durante a pandemia

CORONAVÍRUS

Vila Velha é a cidade que mais registra casos de coronavírus no Estado. Até este domingo (27), conforme atualizações do Painel Covid-19, do governo do Estado, são 17.872 casos da doença.

A Praia da Costa concentra 1.945 casos de Covid-19  o segundo bairro do Estado com maior incidência, atrás apenas de Jardim Camburi, em Vitória, que aparece com 2.191 casos.